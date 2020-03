Puig contestarà aquesta setmana en Corts a preguntes sobre el "saqueig" en RTVV per la visita del Papa, dones i atur

En concret, el portaveu de Compromís, Fran Ferri, vol saber "com valora el Consell les informacions que apunten a la confessió del saqueig de Ràdio Televisió Valenciana amb motiu de la visita del Papa per part de les trames de corrupció vinculades al PP".

Per la seua banda, Toni Cantó (Cs) li preguntarà "com valora les últimes dades d'atur" a la Comunitat Valenciana, mentre Isabel Bonig (PP) vol saber si està preparat el Consell "per a afrontar la gestió dels riscos que encara la Comunitat".

A penes uns dies abans de la celebració, el 8 de març, del Dia de la Dona, la síndica d'Unides Podem, Naiara Davó, preguntarà al president "com considera que s'ha de continuar avançant en la protecció i ampliació de drets de les dones a la Comunitat Valenciana després de cinc anys del Govern del Botànic".

Ana Vega (Vox) preguntarà, així mateix, a Puig "a quines dones protegeix la seua llei integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana".