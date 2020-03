L'Assemblea Feminista de València programa accions tot el cap de setmana per a "resignificar" el 8M l'espai públic

Segons ha informat l'Assemblea en un comunicat, després de les vagues feministes del 2018 i el 2019, enguany el moviment feminista de València aposta per una nova estratègia amb el lema 'Som ordit feminista', que defineixen com "un conjunt de dones diverses que formen la base per a un món feminista, anticapitalista i antiracista".

Així, fa una crida a totes les feministes a unir-se a aquest cap de setmana de reivindicacions en el qual les quatre assemblees de barri consolidades en la ciutat (Benimaclet, Ciutat Vella, Poblats Marítims-Algirós i Russafa) han preparat accions per a "portar els feminismes als seus entorns més pròxims".

Entre aquestes, hi haurà visites als mercats municipals, tallers de pancartes i cercaviles. Les comissions de Cures, Laboral i Consum també duran a terme accions en diferents punts de la ciutat el dia 7 per a "visibilitzar els treballs de cures, denunciar les desigualtats en l'àmbit del treball assalariat i reivindicar l'ecofeminisme com a alternativa al capitalisme".

A partir de les 22.00 hores de la nit del dia 7, l'"ordit feminista" començarà l'ocupació de la plaça de la Verge fins a les 17.00 hores del dia 8. Per a aquesta jornada, les feministes han preparat una sèrie d'activitats entre les quals s'inclouen actuacions musicals i teatrals, jocs de taula feministes, tallers de muixeranga i parkour, monòlegs activistes, parlaments lliures a micro obert, o accions conjuntes, com una nova rèplica d''El violador eres tu', de Las Tesis xilenes, que acompanyarà un alletament col·lectiu a les 12.00 hores.

Després del colofó que posarà a la jornada un grup no mixt d'albaes, les feministes eixiran de la plaça per a unir-se a la columna antiracista procedent del CIE i amb la qual es trobaran en el carrer Sant Vicent per a confluir cap a la manifestació convocada a les 18.00.

"Aquest 8M serà possible gràcies a totes les col·lectives feministes que s'han bolcat en ell. Durant tot l'any hem estat elaborant teixit feminista, establint i afermant xarxes en els barris, amb altres col·lectius, i amb altres lluites. Aquesta jornada del 8M, totes serem ordit feminista. Si els anys anteriors hem parat el món, enguany ho anem a moure", afirmen.