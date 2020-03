Dejar la moto en la acera y otras multas frecuentes en el colectivo motorista

Todos los conductores, independientemente del vehículo que manejen, son susceptibles de cometer alguna infracción al volante bien sea por despiste o por temeridad. Pero, las multas más frecuentes varían dependiendo del tipo del vehículo (por ejemplo, coche o moto).

Algunas de estas sanciones son administrativas y tienen una finalidad dirigida a mantener una convivencia pacíficaentre los diferentes usuarios de las vías, mientras que otras buscan disuadir conductas que ponen en peligro la seguridad de los que transitan por calles y carreteras.

Así, según los datos de la DGT recogidos por la empresa Pyramid Consulting, a lo largo del año pasado la multa que más se repitió entre los motoristas españoles fue el estacionamiento encima de la acera en lugares no indicados para ello. La normativa varía dependiendo de cada ciudad y es importante conocerla para no incurrir en una infracción y, además, no molestar a peatones ni personas con movilidad reducida.

Conducción insegura

El resto de infracciones cometidas se refieren más al modo de la conducción, que en muchos casos suele ser algo temeraria y puede provocar situaciones de riesgo. Así, zigzaguear entre los coches, no respetar la distancia mínima de seguridad en los adelantamientos e invadir el carril contrario al adelantar son tres de las acciones más multadas entre los motoristas. El coste de la sanción puede llegar a alcanzar los 500 euros, además de poner en gran riesgo la vida del motorista y del resto de conductores.

Aunque la manera de conducir no es la única manera de cometer infracciones. Los motoristas suelen ser más sancionados que los conductores de coches al no utilizar las luces de cruce durante el día, ya que su uso es obligatorio. Además, la DGT aconseja que las motos hagan uso de estas luces para aumentar su visibilidad frente a otros conductores.