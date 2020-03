Llancen un pintallavis violeta i 100% vegà pels drets de la dona i del planeta

Part dels beneficis de la venda d'aquest labial es donaran a dos associacions ecofeministes per a finançar un projecte de reforestació. L'empresa és recolzada des de gener per l'acceleradora d''start-ups' Lanzadera pertanyent a Marina d'empreses i impulsada pel president de Mercadona, Juan Roig.

Des del seu naixement, fa poc més d'un any, la firma enarbora la lluita per la sostenibilitat i per l'apoderament de la dona. En aquesta campanya s'alinea amb l'ecofeminisme més enllà de sumar les dues reivindicacions que conformen el seu nom, ja que pretén aconseguir "un món sense dominacions d'ètnies, classes socials, gèneres, orientacions sexuals o espècies".

El pintallavis està pensat tant per a la tradicional manifestació del 8 de Març com per a dibuixar-se símbols reivindicatius en les galtes o el front, detalla la companyia en un comunicat.

Es tracta d'una edició limitada de la nova línia de 'Pintallavis Velvet' que acaba de llançar un any després del seu naixement. El seu nom és 'Vandana' en honor a l'activista ecofeminista Vandana Shiva, que porta tota la seua vida lluitant per eradicar les desigualtats en el nostre planeta.

La campanya solidària consisteix que, per cada pintallavis venut, donarà dos euros a les associacions Red Ecofeminista i Arriba las Ramas per a impulsar les seues activitats de conscienciació sobre medi ambient i feminisme i recolzar un dels seus projectes de reforestació.

En la seua pàgina web ven cinc productes: una base de maquillatge fluïda en set tons, una màscara de pestanyes en quatre colors i la gamma de pintallavis amb tres textures cremoses (set colors), mat (nou) i la recentment llançada 'Velvet' amb cinc tons. Més del 99% d'ingredients són naturals, d'ells el 35% són ecològics i tots ells de proximitat basats en el Mediterrani.

Saigu Cosmetics és una 'start-up' de maquillatge natural i sostenible fundada a Barcelona per dos joves menorquins. Després del seu primer any de vida, a principis del 2020 va entrar el programa d'acceleració per a impulsar el seu creixement. Pretén utilitzar aquesta oportunitat com a plataforma per a escalar el seu concepte de cosmètica sostenible i de proximitat i transmetre la seua visió d'una bellesa més inclusiva.