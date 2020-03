Consuelo Llobell reivindica en la Crida una València "unida, plena d'alegria i de gent respectuosa i acollidora"

La Fallera Major de València 2020, Consuelo Llobell, ha donat aquest diumenge la benvinguda a les Falles 2020 amb un discurs en l'acte de la Crida en el qual ha defensat una València "unida, acollidora, plena d'alegria i de gent respectuosa".

Des de les emblemàtiques Torres de Serrans, en l'acte que marca el tret d'eixida de les Falles 2020, també la Fallera Major Infantil, Carla García, ha demanat als fallers que "òbriguen els casals i conviden a tots els seus amics, perquè coneguen millor aquesta forma de vida". També ha emprat el seu torn de paraula per a remarcar que els xiquets i xiquetes són "una peça fonamental per a mantindre la nostra cultura i tradicions".

Consuelo i Carla han sigut les protagonistes d'aquest primer acte oficial de les festes josefines de 2020, després de la mascletà d'aquest diumenge, la primera del calendari faller. Les Falleres Majors han rebut de mans de l'alcalde, Joan Ribó, les claus de la ciutat.

La Crida ha començat puntual, però hores abans el públic ja es congregava als peus de les Torres de les Serrans en un ambient festiu. Durant l'espera prèvia a l'espectacle i a la Crida, la companyia La Fam Teatre ha amenitzat l'arribada i congregació dels fallers i falleres en els voltants de les Torres juntament amb DJ Boccachico. La música ha estat acompanyada amb efectes de llum.

Finalment, a les 20 hores, ha començat un espectacle ple d'efectes protagonitzat pel foc i la pólvora, els dos elements que centren, a més, la imatge gràfica creada per Dídac Ballester per a la present edició de les festes.

Efectes en 3D i ‘La Malaguenya de Barxeta’

La Crida ha arrancat amb una dolça música i una veu en off que ha recitat un poema que dóna la benvinguda a les Falles, rematada per focs artificials. En la següent escena, les torres s'han mostrat un mapping per a convertir-se en una enorme mascletà d'efectes audiovisuals i 3D.

Així, les Torres de Serrans de València s'han convertit en un llenç en el qual s'han projectat imatges de la ciutat, les festes i el món faller, amb un muntatge audiovisual que ha emprat tècniques de videomapping i efectes audiovisuals en 3D i 2D, un viatge en quatre escenes amb integracions audiovisuals sobre les Torres.

Durant l'espectacle, ha sonat 'La malaguenya de Barxeta', convertida en piromusical. Al costat d'ella s'ha projectat un vídeo amb imatges de València, plans aeris de la ciutat en Falles, amb els carrers transformats. L'escena piromusical ha anat en augment fins a acabar amb un potent final i la imatge de 'Falles de València!'.

Una carcassa s'ha encarregat de canviar l'escena de l'acte, per a passar a un vibrant espectacle piromusical de la pirotècnia Peñarroja, que aquest diumenge ha complit 25 anys disparant en la plaça de l'Ajuntament.

Després de l'espectacle, davant un públic expectant, l'alcalde de València, Joan Ribó, ha entregat les claus de València a les ambaixadores de les festes i ha donat la benvinguda a una festa que "fa somriure de goig els carrers de la ciutat, una ciutat que es prepara per a ser més acollidora que mai, perquè la festa és sinònim d'inclusió, convivència i igualtat".

"Obrir la nostra ciutat"

Per part seua, la Fallera Major ha proclamat que és "el moment d'obrir la nostra ciutat i els nostres casals, per a convidar a tota la Comunitat Valenciana, tota Espanya, Europa i els ciutadans del món sencer a conéixer i a viure la nostra forma de vida des de dins".

Llobell ha recordat que fa tres anys la UNESCO va declarar les Falles patrimoni cultural immaterial de la humanitat. "Un reconeixement al nostre passat, que honra el present i protegeix el futur", ha assenyalat.

També, -ha prosseguit- és un reconeixement "a la dolça llengua valenciana que ens fa únics", a la "forma de vida" de les Falles, que són a més "la mostra més sincera d'un col·lectiu inclusiu, solidari i compromés, que es reinventa cada any amb més força". La Fallera Major ha enaltit a més l'"esperit dels casals", "perquè sens dubte el casal és la millor xarxa social del món".

Consuelo Llobell ha mostrat a més el seu "compromís" i el de la Cort de "representar als fallers i a València en cada racó del món, enaltint la nostra cultura i la nostra història, retornant l'amor" que els ofereixen "cadascun dels barris d'aquesta gran ciutat" i "vertebrant, al costat d'Alacant, Castelló i totes les juntes locals, el nostre territori".

Així mateix, la Fallera Major Infantil, Carla García, ha aprofitat la seua intervenció per a reivindicar que els xiquets són "una peça fonamental per a mantindre la nostra cultura i les nostres tradicions".

"Per eixe motiu, la meua Cort d'Honor i jo us demanem que obrigueu els casals i convideu a tots els vostres amiguets, perquè coneguen aquesta forma de vida i així segur que aquesta gran família fallera creixerà. Perquè la vida sempre és millor amb les Falles. I és que els xiquets formem part de tot, som el futur de les Falles, però també som el present", ha subratllat, entre les aclamacions del públic.