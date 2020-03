València transferirà a la Generalitat la gestió de les seues ajudes per al lloguer

Les ajudes al lloguer que ofereix l'Ajuntament de València s'integraran en una única convocatòria al costat de les de la Generalitat, de manera que siga aquesta última administració la que gestione tot el tràmit. Així, els ciutadans que les sol·liciten podran evitar la incomoditat d'haver d'acudir a dues instàncies diferents, amb les incompatibilitats i les confusions que a vegades genera aquesta duplicitat.

En aquesta línia està treballant l'àrea d'Habitatge del Consistori, segons avança a 20minutos la regidora del ram, Isabel Lozano. "De cara al futur, la voluntat és que es puga unificar aquesta convocatòria amb la de la Generalitat. Que siga la Conselleria la que tramite i traga la convocatòria unificadament amb València. Els recursos municipals continuarien estant ací i es tranferirien, però tota la gestió seria de la Conselleria", explica l'edil.

Segons afig, "es tracta de marejar menys al personal, d'evitar comprovacions d'incompatibilitat de les ajudes i confusions per a molta gent. A més, a nivell d'administració pública, és més eficient que hi haja una única convocatòria", afirma.

Segons les seues previsions, amb la transferència d'aquests fons municipals al Consell, hi haurà més beneficiaris de la ciutat de València "perquè l'Ajuntament aportarà una partida, però amb una gestió unificada. Estem ja treballant-ho perquè es puga fer en la convocatòria de l'any que ve", apunta la responsable d'Habitatge.

Aquestes ajudes municipals a particulars complementen les de la Generalitat, per la qual cosa són una espècie d'extra per a ampliar la cobertura de les subvencions autonòmiques. En aquests moments, la consignació pressupostària és de 2 milions d'euros. La convocatòria va nàixer en 2016 amb una dotació de 1,2 milions i a partir d'eixe any s'ha mantingut a l'entorn dels 2 milions d'euros.

Encara que l'assignació pressupostària per a 2020 és de 1,84 milions d'euros, Lozano explica que es tracta d‘"un error" del servei econòmic-pressupostari. "Ens van consignar per a 2020 1,84 milions, però no és correcte, han de ser 2 milions, que és una quantitat fixa. Ja hem sol·licitat que ens ho complementen", puntualitza.

Aquestes ajudes cobreixen fins al 40% del lloguer mensual de les unitats de convivència. Amb dades de 2019, van ser beneficiàries 1.277 famílies i va haver-hi 3.123 sol·licituds, de les quals 1.278 van ser excloses per no reunir els requisits de la convocatòria i 568 van complir les exigències però no van poder accedir perquè es va esgotar el pressupost.

"Estem estudiant també que ens puguen ampliar una mica el crèdit per a intentar cobrir a part de la gent que es queda fora. No és plat de bon gust per a mi com a responsable política que hi haja famílies que tenint dret a les ajudes es queden fora per falta de partida", afig la regidora.

D'altra banda, el preu màxim del lloguer que s'accepta per a poder ser subvencionat reflecteix l'increment exponencial dels últims anys. Si en 2016 el preu màxim per a accedir a les ajudes era de 450 euros mensuals, en 2017 es va pujar a 500 euros i en 2018, 2019 i també en 2020 ha pujat ja a 600 euros.

Quant a la nacionalitat de les persones sol·licitants, la majoria són espanyoles, 779, la qual cosa suposa el 61%. La següents nacionalitats són la nigeriana amb 63 famílies, la pakistanesa amb 52 i la boliviana amb 43.

Respecte al sexe, és majoritàriament femení, "no se sap per quin motiu", afirma Lozano. "No vol dir que les unitats familiars siguen monoparentals, sinó que potser la sol·licitant és en major mesura dona", afig. De fet, hi ha 880 dones sol·licitants enfront de 397 homes. "Potser pot deure’s al fet que tenen més temps o pitjor inserció laboral i prenen més les decisions de la gestió de la llar", finalitza.

El Pla Reviure es llançarà al maig

L'àrea d'Habitatge està acabant de polir les bases del Pla Reviure, la iniciativa avançada per l'alcalde de València, Joan Ribó, en 20minutos. L'incentiu principal d'aquest pla consistirà en ajudes de fins a 20.000 euros perquè propietaris reformen els seus habitatges i els entreguen a l'Ajuntament perquè les llogue a un preu assequible. "Crearem una convocatòria de sol·licitants i, a partir d'ací, serà com una bossa de la qual anar tirant. Pot ser potent, a veure com respon la propietat", afirma l'edil.