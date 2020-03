Tu horóscopo diario: lunes 2 de marzo de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 2 de marzo de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hoy va a ser una jornada muy gratificante porque vas a compartir momentos muy divertidos en una actividad que te gusta mucho con personas que son muy de tu agrado o con amigos. Sonreirás mucho y te sentirás en un momento lleno de energía y vitalidad.

Tauro

Le confesarás a alguien algo que te preocupa mucho y que probablemente es algo que tiene que ver con un hijo o con un pariente cercano. Eso no vas a poder solucionarlo de momento, ten paciencia. Los tiempos los van a marcar las circunstancias.

Géminis

La luna creciente en tu signo hoy funcionará como un impulsor de todos los proyectos que tienes entre manos. Recibirás una llamada o mantendrás una reunión muy importante y con mucho futuro. Confía en tu instinto y en tus conocimientos.

Cáncer

No te creerás algo que te cuenten hoy y harás bien porque no es del todo cierto o al menos es una exageración que no debes de tener muy en cuenta. En cualquier caso no te forjes aún una opinión sobre alguien a quien no conoces demasiado bien aún.

Leo

Esperas cambios que crees que no te van a favorecer y eso te hace estar con cierto desánimo laboral porque crees que te queda poco tiempo en esa sitio. Puede ser cierto, pero aún no se ha terminado la partida y aún tienes opciones que puedes aprovechar bien.

Virgo

Todavía deben actuar varias circunstancias para que llegues a conseguir lo que te has propuesto, pero desde luego no es el momento de tirar la toalla. Confía en ti y en tus posibilidades y no dejes de luchar. Dentro de poco verás resultados bastante tangibles.

Libra

Fíate hoy de tu intuición, que te dará la clave del momento oportuno en el que tienes que hablar y decir claramente lo que estás pensando. Eso te hará hoy sentirte mucho mejor de lo que crees. Te desahogas con alguien que te resulta de mucho fiar.

Escorpio

Alguien puede quejarse de una gestión que has hecho y quizá no debes enfadarte porque es muy posible que lleve razón. Aprender de los errores es algo que te conviene mucho ahora. Ponte a ello cuanto antes, perdónate y sigue hacia delante.

Sagitario

Es mejor que busques la manera de organizar tu agenda para que puedas descansar más y cuidar más de tu cuerpo con algo de ejercicio. Por poco que hagas, lo vas a notar mucho y te sentirás mejor. El tiempo que inviertas será tiempo de salud.

Capricornio

Busca en las relaciones familiares lo mejor que pueden darte sin fijarte demasiado en los defectos. Puede haber un entendimiento que mejora ciertos problemas tras una conversación en profundidad. Vigila bien tus palabras.

Acuario

Un conocido o una conocida, alguien con quien no tienes mucha confianza, te echará una mano muy de agradecer en este momento. Confía en sus palabras y en lo que dice que hará por ti, porque no te va a fallar. Cuanto más humilde seas, mejor te irá.

Piscis

Mira bien todo lo relacionado con seguros o empresas que tengan que darte algún tipo de servicios, porque algo no estará correcto y probablemente tendrás que reclamar. No lo dudes, hazlo con todas tus energías porque llevarás toda la razón.