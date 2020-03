El paciente que ha dado positivo en Guadalajara está grave aunque ha mejorado "de manera discreta"

Así lo ha puesto de manifiesto este domingo el director general de Salud Pública, Juan Camacho, en una rueda de prensa que ha ofrecido junto al consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, tras darse a conocer en la mañana de este domingo este primer caso.

Este hombre, de 62 años y que es una persona sana y no "especialmente vulnerable" aunque con Epoc, ingresó el pasado día 27 de febrero en el Hospital de Guadalajara con un cuadro de infección respiratoria y a lo largo de sábado, día 29, se produjo un empeoramiento que precisó su traslado a la UCI.

A las pocas horas del ingreso en la UCI y de acuerdo al procedimiento en vigor para el diagnóstico del coronavirus, se decidió remitir una muestra de sangre al Centro Nacional de Microbiología para su diagnóstico que ha dado resultado positivo.

ENCUESTA EPIDEMIOLÓGICA

La Consejería de Sanidad esta llevando a cabo los perceptivos estudios de campo con el fin de saber con quién ha contactado este paciente y poder llegar a conocer cómo se ha producido su contagio por coronavirus.

"No tenemos certeza de vínculo epidemiológico con zonas de riesgo pero eso no quiere decir que no exista", ha señalado el director general de Salud Pública, que ha añadido que la encuesta epidemiológica al paciente "es nula" al estar en la UCI.

También ha señalado que se ha llevado a cabo la encuesta a su familia pero que para tener una mayor veracidad se está haciendo una encuesta más exhaustiva. "Rescataremos todas las actuaciones con este paciente por si hay vinculo epidemiológico con zonas de riesgo", ha subrayado.

Asimismo, el director general de Salud Pública ha señalado que en el Hospital de Guadalajara, en el que se había recibid ya formación por parte de los profesionales en caso de contacto con un caso sospechoso, se está realizando un análisis de los contactos tanto de profesionales que han atendido a este paciente como a otros pacientes o el resto de usuarios que hayan podido estar en contacto con él.

Por su parte, el consejero de Sanidad ha explicado que continúa la fase de contención del virus y ha querido la "extremar" el consejo sobre viajar a zonas de riesgo. "No se prohíben los viajes pero se aconseja no ir a regiones de Italia, China, Iran, Irak, Korea del Sur y Singapur, aunque yo iría un paso más allá y del consejo diría que no se viaje a zonas de riesgo a no ser que sea absolutamente necesario".

El consejero ha animado a todo aquel que necesite a seguir utilizando el teléfono habilitado -900 122 112- por la Consejería ante cualquier duda sobre el coronavirus, del que ha dicho que en el primer día que se puso en marcha recibió 278 llamadas, que ascendieron a 390 el día siguiente.