El 'veterinario de las calles', un doctor que ayuda a los perros de las personas sin hogar

Un veterinario, el doctor Kwane Stewart, lleva ofreciendo atención y cuidados gratuitos a las mascotas de las personas sin hogar en California (EE UU) desde 2011, según ha recogido la cadena CBS.

El doctor Stewart, que cuenta con más de 20 años de experiencia en la profesión, lleva nueve ayudando a los animales de los más desamparados de las calles californianas, ya sea comprando él mismo la comida de las mascotas o pagando los gastos de los medicamentos que necesiten.

Conocido como el 'veterinario de las calles', siempre lleva a mano un kit básico de primeros auxilios por si pudiera encontrarse a algún paciente o animal que necesite cuidados que sus dueños no pueden proporcionarle.

El doctor Stewart examinando a uno de los animales. GoFundMe

El veterinario, de 49 años, comenzó esta labor motivado por la necesidad de ayudar a las personas sin hogar que no pudieran permitirse una consulta médica para sus mascotas. El doctor Stewart ha contado en una entrevista que no podía soportar "sacrificar a 50 o 60 mascotas cada día, muchas de ellas sanas" en el refugio en el que trabajaba, y que tras la recesión que azotó a Estados Unidos en 2007, muchas de las personas afectadas dejaban a sus animales en el refugio, por lo que "decidí, por capricho, dar un paso más".

"Se estima que entre el 20 y el 25% de las personas sin hogar tienen mascotas", ha explicado, así que simplemente "salí, preparé una mesa a la que cualquiera que tuviera una mascota podía venir para que le examinara". "Ese fue el momento para mí, cuando vi la alegría en sus rostros, y el aprecio y gratitud" de todas esas personas.

"Una revisión rápida, a lo mejor medicación o un poco de comida… No es mucho, pero a veces, dar un poco puede marcar una gran diferencia", explica en una campaña de GoFundMe abierta con el objetivo de recaudar fondos para cubrir los gastos médicos de los animales. "El costo de los tratamientos menores, como las infecciones del oído, el tratamiento contra las pulgas o las vacunas, puede ser de alrededor de 100 dólares, mientras que los casos más graves, como la extirpación de un tumor o una operación dental con extracciones, pueden ser de hasta 1500 dólares".

Ya ha recaudado 83.077 dólares (unos 75.338 euros) de los 100.000 (aproximadamente 90.684 euros) que se ha marcado como objetivo.

"Trabajando en las calles he podido vivir algunas de las historias de amor, compasión, dificultad y esperanza más genuinas que he visto nunca. Me ha cambiado la vida y ha sido muy inspirador", cuenta también Stewart.

Su labor ha sido tan significativa que incluso tiene su propio programa de televisión, The Street Vet, en el que recorre la ciudad en busca de personas que le necesiten. "Ojalá podamos concienciar acerca de la situación de esos animales, y de paso, animar a otros a que hagan pequeñas cosas por los demás", ha declarado sobre su gran objetivo con este espacio televisivo.