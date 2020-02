Igea confía "plenamente" en que haya un proceso limpio en las primarias de Cs: "Nos jugamos mucho"

Así se ha pronunciado Igea a preguntas de los medios momentos antes de presentar su candidatura a militantes y simpatizantes del partido en Toledo, donde ha señalado que "cualquiera" que pusiera en duda limpieza de este proceso cometería "un error irreparable".

"Confío plenamente en mis compañeros. De hecho, una de las cosas que proponemos es dejar 19 votos libres para los representantes de las autonomías que han sido elegidos por los militantes y son hoy portavoces en los parlamentos autonómicos, nuestra portavoz en el Congreso y nuestro portavoz en el Parlamento Europeo", ha argumentado.

En este sentido ha indicado que su candidatura cree "de verdad" en la integración. "Nuestra oferta va a ser para todos los militantes y no creemos que sobre nadie", ha dicho, para añadir que "nunca se nos va pasar por la cabeza decir: Si pierdes te vas".

"Creemos que todos ellos son nuestros compañeros. Tenemos un modelo y una estrategia distinta pero compartimos los valores y creemos que nadie cometerá los graves errores que se han cometido en el pasado. Tenemos que ser leales a los españoles y limpios en este proceso", ha añadido.

Respecto a los "errores del pasado", Igea ha indicado que "es una evidencia" que la candidatura de Inés Arrimadas "ahondará" en los mismos. "Tuvimos una estrategia de pactos que nos llevó a pactar de manera unánime con el PP, errores estratégicos con una organización que favorecía el hiperliderazgo y errores de comunicación al intentar simplificar nuestros mensajes", ha agregado.

Es por ello por lo que ha señalado que si Ciudadanos se presenta con las mima organización, la misma estrategia y el mismo equipo, "estaría diciendo que el único error era Albert Ribera y eso no puede ser y no es una buena idea. Es permanecer en el error y que no haya análisis".

Así, ha explicado que su candidatura quiere presentar lo mejor de Ciudadanos y que en un momento en que España "está llena" de partidos 'antis' su proyecto quiere ser un partido 'pro'. Además, irónicamente, ha anunciado que su próxima coalición electoral en las próximas elecciones será con Ciudadanos.

"Con la gente que hace ya muchos años defendió este camino y quería defender este país con un proyecto ilusionante que acabara con la España de rojos y azules, y que tiene como elemento fundamental la oposición al nacionalismo y una propuesta de una España ilusionante en la que reinan la libertades y no hay corrupción", ha concluido.