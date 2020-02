Noriega revela que renunciar como 'uno' a la Xunta permitió un pacto "equilibrado" con Podemos: "A mí me vale"

"Ese fue un debate que se dio (ser el candidato a la Xunta) y que nadie puede esconder; dicho esto, las renuncias de parte son secundarias, incluso las individuales, y si esas renuncias implican que ese espacio fuese equilibrado y representado, a mí me vale perfectamente", ha manifestado Noriega, en una entrevista concedida a Europa Press, tras ratificarse su nombre como propuesta de Anova para concurrir en el número 3 de la lista de la coalición Galicia en Común-Anova Mareas.

El ahora portavoz de Compostela Aberta considera que en política "sobran egos y perfiles que no entiendan la generosidad" y ha explicado que "hubo el debate" de su nombre para ser candidato a la Xunta, pero "se llegó a un resultado final que a todos nos vale y es un punto de partida". "Que no quede ninguna duda de que, por nosotros, no va a quedar para conseguir el cambio político en Galicia. Ni por Anova, ni por las mareas, ni por mí personalmente", ha remarcado.

"Salga o no salga diputado, siempre nos quedaremos con la sensación de que lo dimos todo, y eso se reflejará en el resultado y en ese resultado estaremos todos corresponsabilizados", ha insistido Martiño Noriega, quien lamentó que se diese una discusión pública sobre hacerle "itinerante" como candidato en diversas provincias. Sobre ello, avisó: "Eso es no entender nada, estoy aquí para sumar y como motor complementario, nunca lo haría por una razón personal. Mi finalidad no es ser diputado, por eso en ningún momento se planteó que ni yo ni Antón (Sánchez) fuésemos por Lugo o Pontevedra (internamente)".

El futuro candidato por A Coruña (este lunes finalizan los plazos para registrar listas) se da por "satisfecho" con que la coalición se haya constituido como "un espacio compartido" y que "refleje el trabajo de estos años" y recoja "los dos sujetos políticos": "la izquierda federal, de Unidas Podemos, y una versión alternativa al discurso nacionalista del BNG, que es el sujeto de Anova y las mareas".

Asegura que "sinceramente no le conoce" quien piense que sus posibles aspiraciones políticas estuvieron en algún momento por encima del "espacio" político. "Los egos y los roles siempre los entendí al servicio del colectivo y, en este caso, más, porque tenemos una expectativa de cambio político en el país. Y evidentemente, si hay una coalición y un candidato, que es Tone (Antón Gómez-Reino), será mi candidato", ha respondido.

ANTÓN SÁNCHEZ NO IRÁ EN LAS LISTAS

Preguntado por la ausencia en las listas de Antón Sánchez, portavoz nacional de Anova y diputado autonómico durante los últimos ocho años, Martiño Noriega ha señalado, de su "estrecho" compañero político y "amigo", que seguirá "jugando un papel de construcción de ese sujeto político en el país, que nazca de las mareas y de Anova", lo que también deja ver que la formación nacionalista tiene intención de expandirse en el territorio y seguir buscando un espacio en el que quepa un nacionalismo alternativo al BNG.

"Él toma una decisión legítima, que es entender que hay un ciclo finalizado en lo institucional y que tiene que aportar más en otros ámbitos. Y me toca respetar esa decisión, que él sabe que no comparto(..). Y también, de alguna manera, conlleva que yo hoy esté implicado en las listas para el 5 de abril", ha explicitado.

Noriega asegura que se lleva "sintiendo presionado desde hace muchos años" para traspasar las barreras de la política municipal, algo que él asume -ha precisado- de forma "constructiva". "Cuando hay razones para que te presionen, no tienes que tomarlo como algo personal, se dan razones de índole colectiva. Pero las presiones me llevaron a la conclusión de que uno no elige la trinchera, sino que la trinchera te elige a ti. Y siempre que haya razones de peso, yo voy a estar al servicio del colectivo", ha manifestado.

Por otro lado, el que será número 3 de la coalición Galicia en Común-Anova Mareas ha advertido de que "la melancolía del bipartito no va a llegar aritméticamente" para un cambio en el gobierno de la Xunta. "Ahí juego un papel de cemento o tender puentes", ha reivindicado, antes de confirmar que "todo el mundo sabía cuál era" su "posición personal" en su "nueva etapa vital" y que era -ha desvelado- la de "no participar en las listas" de las autonómicas. "Pero dicho esto, en el momento en el que me implico en las listas, es para aportar, sumar y conseguir que nuestro espacio sea el motor fundamental del cambio", ha agregado.

"ANOVA NUNCA FUE DE FAROL"

En otro momento de la entrevista con Europa Press, Noriega ha rechazado que cuando Anova dijo que se presentaría a las elecciones igualmente si no había acuerdo con Podemos fuese un órdago a sus potenciales socios. "No, era real en la medida de que el espacio corría el riesgo de que no iba a ser compartido. Anova nunca fue de farol", ha ratificado, tras lo que reconoció que "el mandato de la ciudadanía era claro" a favor de una coalición única.

"Y otro factor (que pesó para llegar al pacto) es que se alcanzó un acuerdo justo, en el que todo el mundo se siente reflejado. Y ese era el objetivo principal. Las cuestiones personales son secundarias", ha aseverado.

En este sentido, admitió, como también dijo en otra ocasiones el veterano nacionalista Xosé Manuel Beiras, que Anova había "cedido" anteriormente, pero que en este caso no cree que su formación "haya hecho un sacrificio, sino que el acuerdo es justo": "Anova pagó un precio alto, porque siempre priorizó la unidad popular por encima de su posición de parte, pero en este caso, se llega a un acuerdo en el que todo el mundo se siente reflejado y se recoge el legado de AGE y En Marea".

PASE LO QUE PASE, DEJARÁ DE SER CONCEJAL

Martiño Noriega, tras perder las elecciones municipales en la primera de 2019, es actualmente el portavoz municipal de Compostela Aberta, un cargo que ya había dicho que dejaría y para el que se preveía el relevo en torno a la Navidad. "Es un proceso de transición, hay que marcar los tiempos no por mí, sino por mis compañeros", ha explicado al respecto de por qué se han dilatado algo los tiempos.

"Pase lo que pase, lo voy a dar (el relevo) y otra cosa es que se aceleren los tiempos o no. El resultado final es que yo voy a dar el relevo, independientemente del resultado de las autonómicas", ha confirmado.

Gómez-Reino compatibilizará ser diputado en el Congreso con la campaña electoral. Preguntado por ello y si esta situación puede dificultar la carrera electoral al tiempo que implicar que no asumirá su cargo en el Parlamento de Galicia en caso de que los resultados no sean buenos, Martiño Noriega ha opuesto que su "información" y sus "sensación por la relación" que tiene con "Tone" es que "cuando toma la decisión, la toma para involucrarse en la vida política del país y va a ser leal".

"Otro tipo de cosas no las valoro, porque forman parte de las cuestiones de traspaso; pero no tengo ninguna duda ni tengo por qué dudar de lo que me ha transmitido. Acepta esta responsabilidad para hacer trabajo aquí", ha rematado.