Afectados por el cierre de la térmica de Andorra llevan sus demandas a las calles de la capital aragonesa

La protesta ha sido impulsada por la Plataforma de Subcontratas y Comité de Empresa de la central, la Asociación Minero-Eléctrica de pasivos y jubilados de Endesa en Aragón, UGT-Teruel, Unión Comarcal de Cuenca Minera Central, Bajo Aragón Histórico y Andorra-Sierra de Arcos de Comisiones Obreras.

Los manifestantes han empezado con una concentración en la plaza de Aragón y, después, han continuado la protesta con una marcha por el paseo de Independencia, la calle Coso, la calle de Alfonso I, la plaza del Pilar y han finalizado el recorrido frente a la sede de Delegación del Gobierno en Aragón, donde en estos momentos están manteniendo una reunión con Pilar Alegría.

"Transición energética sí que hay porque hemos cerrado la mina y la central y vamos a producir la energía de otra forma, pero la transición justa no existe porque se han olvidado de los trabajadores", ha asegurado el secretario general de la Unión Comarcal de Comisiones Obreras (CCOO) en Andorra, Antonio Jiménez, en declaraciones a los medios de comunicación.

Asimismo, ha recordado que esta semana la localidad de Andorra recibió la visita de técnicos del Ministerio para la Transición Ecológica con el objetivo de elaborar, junto a las instituciones locales y los representantes de los trabajadores, el convenio definitivo de transición energética.

PETICIONES DE LOS TRABAJADORES

Entre las demandas trasladadas por los sindicatos al Ministerio se encuentra el compromiso de "absorber" o reubicar a todos los trabajadores de las subcontratas y de la térmica para que, según Jiménez, "no lleguen a estar en paro", o que si lo están, sea por el "menor tiempo posible" mientras realizan cursos de formación.

Alrededor de 300 trabajadores se verían afectados por el cierre de la térmica y piden que la empresa que vaya a adquirir los megavatios sobrantes de la actual central, se comprometa a acoger a los trabajadores de la misma, si bien todavía no hay ningún proyecto ni se ha convocado el concurso público para esta adjudicación.

Sin embargo, Jiménez ha precisado que hay personas que "ya se han ido del pueblo" porque al quedarse en paro, han tenido que "abandonar su casa" lo que, a su juicio, supone "una ruina" y agrava el problema de la despoblación en la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos.

"La transición justa no ha llegado", ha sostenido Jiménez, quien ha considerado que desde el Gobierno central "no saben lo que hacer con Andorra". "Lo único bueno es que la ministra admitió hace 20 días que no se iba a llegar, es lo único poco serio que se ha dicho", ha apostillado.

Por su parte, el responsable de UGT Teruel, Alejo Gálvez, ha apuntado que la manifestación busca visualizar "la realidad de que la central ya está parada" y que "mucha más gente puede ir a la calle".

Gálvez ha dicho que desde las representaciones sindicales llevan "muchos años enviando proyectos e ideas" para una transición energética justa que ahora "llega tarde" y crea una situación "muy preocupante" en Andorra que además, según ha adelantado, contribuirá a la España vaciada.

PARO

Entre los manifestantes se encontraba un trabajador, Manuel Herrera, de 51 años, que ha criticado que no se hayan implantado soluciones al cierre de la térmica y verse ante la inminente situación de estar en paro.

"Somos gente que no está en edad de trabajar por ahí, yo tengo dos años de paro y con la jubilación que me quede con 63 años no hay mucha vuelta de hoja", ha lamentado Herrera.