La ciudad de Valencia tiene la quinta parte de los contagios de coronavirus de toda España

La Conselleria de Sanidad ha confirmado tres nuevos casos de coronavirus en la Comunidad Valenciana, con lo que ascienden a 13 los contagiados, todos ellos con sintomatología leve. De ellos, 11 están en la ciudad de Valencia, lo que supone más de una quinta parte del total de infectados en España.

Según ha indicado la consellera, Ana Barceló, en una rueda de prensa, estos tres nuevos casos se han confirmado en la ciudad de Valencia: uno ha sido diagnosticado en el Hospital la Fe y los otros dos, en el Hospital General.

En concreto, el caso de la Fe es el de una mujer que no viajó a zonas de riesgo, por lo que se considera un caso secundario, ya que fue el virus le fue transmitido por un contagiado.

Los dos nuevos casos diagnosticados en el General de Valencia son los de dos varones que tampoco no viajaron a la zona de riesgo, pero que están en el entorno de otros contagiados. Se encuentran en aislamiento domiciliario.

Barceló ha hecho hincapié en los controles de la Conselleria, y ha destacado que se está llevando un seguimiento "de forma minuciosa" al entorno de los pacientes. Así, ha lanzado un mensaje de "normalidad" a los compañeros y familiares de los afectados.

La consellera también ha detallado el número de casos descartados hasta ahora: 154 personas que se han sometido a las pruebas no han dado positivo. Asimismo, ha apuntado que el teléfono 900 300 555, que se activó el miércoles para atender a los ciudadanos al respecto de este virus, ha recibido 1.600 llamadas. En este número, el especialista que responde valora la llamada y traslada la información necesaria a la persona interesada.

No hay motivos para suspender las fallas

Preguntada al respecto de la suspensión de actos previstos, Barceló ha asegurado que "no hay ninguna razón para suspender" actos de Fallas, y ha remarcado que el Valencia-Betis se jugará "con normalidad" en Mestalla este sábado por la tarde.

Asimismo, la consellera ha indicado que Sanidad se ha reunido con el Valencia CF al respecto del coronavirus y les han transmitido que "no hay ningún problema". Además, ha apuntado que no le corresponde al departamento tomar medidas extraordinarias (el club ha anulado cualquier acto público no deportivo y en espacio cerrado, como eventos privados o comparecencias de prensa, debido al coronavirus y al hecho de que un periodista deportivo que cubre al equipo se contagiara en el partido de Liga de Campeones contra el Atalanta en Milán).

En total, son ya 13 los casos de contagio en la Comunitat Valenciana, 11 de ellos en la ciudad de Valencia, uno en Sagunto y otro en Villarreal.