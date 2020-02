Gloria Camila cuenta por primera vez cómo se enteró de la muerte de su madre

Rocío Jurado murió cuando su hija Gloria Camila solo tenía 10 años. Ni ella ni su hermano fueron conscientes de la enfermedad que padecía su madre, según ha explicado en el programa Volverte a ver. “Mi familia no quería que fuésemos conscientes. No nos contaron nada hasta el día en el que falleció. A la mañana siguiente mi tía y mi prima me dijeron que había una nueva estrella en el cielo”.

La falta de su madre ha ido notándola más con el paso de los años, aunque confiesa que su padre se ha implicado mucho en su crianza para que no sufrieran. "Mi padre hizo de madre y de padre de maravilla". Aunque ha relatado que el apoyo que recibió de Ortega Cano en esos duros momentos fue recíproco. "Yo intenté darle todo el cariño que me salía, intentar que no se hundiese y que durmiese acompañado por las noches".

La hija pequeña de la artista ha hablado de la participación de la pareja de su padre y su sobrina en Supervivientes. "Tengo el corazón dividido. Sufro por las dos si las dos sufren".

Los enfrentamientos entre Sofía, actual pareja de Kiko, y Gloria Camila en televisión son recurrentes. El pasado martes las dos volvieron a enzarzarse en una discusión en el plató que comparten debido al concurso. Confesó que la presencia de Sofía le molestaba "no porque sea la actual pareja de mi ex, sino por lo que lleva haciendo durante meses: provocaciones, ataques...".

Gloria Camila también ha recordado el paso de su padre por la cárcel. "Fue muy duro, me faltaba mi padre". A la vez que la familia sufría esta situación, José Fernando ingresó en un centro psiquiátrico. "Mi hermano era más consciente que yo de todo, le vino todo de golpe y las malas compañías hicieron que se dejara llevar".

Con su otra hermana, Rocío Carrasco, dejó de tener relación hace varios años, pese a confesar que cuando eran pequeñas eran inseparables. "Mi relación con ella es inexistente. Hubiera tenido una conversación hace mucho tiempo, ahora ya he hecho mi vida".

Han sido él, su tía y su primo quienes han acudido al programa para mostrarle su apoyo incondicional y sorprender a la joven. “Gloria es una niña muy buena que ha pasado en los últimos meses momentos muy complicados”