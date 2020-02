Jesús arremete contra Gèrard en 'OT 2020': "Te estoy diciendo que no me vaciles"

Bronca en OT 2020. Dos de los concursantes, Gèrard y Jesús, se enzarzaron en una discusión a cuenta de que el primero hiciera una broma a otra de las participantes, Eva.

La chica escuchó que Gèrard y otros compañeros hablaban de una concursante de 2018 llamada Sabela. Eva dijo "¡Es de Coruña!". Gèrard dijo entonces: "¿Por cada persona que sea de Galicia va a saltar?". Al parecer, esas palabras no le sentaron bien a Jesús, que empezó a discutir con Gèrard.

"Te estoy diciendo que no me vaciles", dijo Jesús a Gèrard. "¿Por qué no? ¿El vacilón me va a pedir eso?", replicó Gèrard. "Yo no le vacilo a nadie, chaval", dijo Jesús. "No, tú no", terció entonces con sarcasmo Samantha. "Es el primero que ha saltado con algo que no le incumbe", añadió Gèrard.

Jesús siguió atacando a su compañero: "Desde el primer día sigues igual, así que te pido por favor que pares, por lo menos conmigo". Luego, en la terraza y solo con Nia dijo: "Me lleva retando desde que entró, lo he hablado contigo un montón de veces. Hay veces que no aguanto.

Por su lado, Gèrard dijo a otros compañeros: "Está jugando con mi prudencia y mi paciencia. Sabes que podría contestar mil cosas y no lo hago porque miro por los demás. No salto porque soy prudente, no se puede quejar de una broma que yo le he hecho a ella".

El debate continuó en redes sociales, donde la mayoría de los fans defendía a Gèrard.