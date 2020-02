Puig i Soler valoren el "marc de creixement" i les "possibilitats" que ofereix el nou 'sostre de despesa'

Així ho ha manifestat en declaracions als mitjans a la seua arribada a UGT PV per a assistir a l'entrega del 'XIII Premi Avançant en Igualtat' a l'exministra d'Assumptes Socials i presidenta del Comité Espanyol d'ACNUR, Matilde Fernández, en ser preguntat pels objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic per a enguany i per al període 2021-2023.

Per a Puig, la validació d'aquesta mesura en el Congrés augura que "és una novetat important per a tots els espanyols i per descomptat per al Govern valencià" i "tant de bo més prompte que tard tinguem un Pressupost".

També el conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, ha ressaltat les "possibilitats" que ofereix l'augment del sostre de despesa. Soler ha assegurat que el seu objectiu principal és fer "convergir" la mitjana de despesa per capita dels valencians amb la del conjunt del país i "a poc a poc, cada any, estem una mica més pròxims". "Si eixa mitjana puja perquè el sistema dona més possibilitats, a nosaltres ens vindria molt bé", ha admès.

"Tenim moltes coses a fer: reduir les llistes d'espera, eradicar barracons, millorar les condicions en les quals es fa la docència, el tema de les universitats, les polítiques econòmiques, la dependència... i en el moment que donen més possibilitats per al conjunt, com aspirem a estar com en el conjunt, a nosaltres ens anirà bé", ha augurat.