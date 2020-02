Arranca el Saló del Còmic de València amb el guionista de 'Joker' i Jack Quaid ('Els jocs de la fam')

20M EP

El Saló del Còmic de València ha obert aquest divendres amb 211 firmes expositores, 120 autors de còmic i il·lustració, un centenar d'activitats, xarrades i tallers infantils i actors com Jack Quaid ('Els jocs de la fam' i 'The boys'), Jaime Lorente ('La Casa de papel') o el televisiu Carlos Areces ('Orígenes secretos'), així com el guionista de 'Joker', Brian Azzarello.