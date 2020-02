AMP.- Coronavirus.- Sanitat confirma un nou positiu a València i ja són 9 els casos a la Comunitat Valenciana

Es tracta d'un home que va viatjar a Milà i presenta simptomatologia lleu. El pacient pertany al grup de contacte del periodista de 44 anys, que va ser el primer cas detectat en la capital valenciana.

L'home presenta simptomatologia lleu i no té patologies prèvies, per la qual cosa es troba en aïllament en el seu domicili, d'acord amb les mesures establides pel Ministeri de Sanitat.

Ahir dijous, la Conselleria va confirmar set casos, que aquest divendres continuen amb "bon estat de salut" i "sense gravetat". A primera hora, es coneixia el contagi d'un periodista de 44 anys que va viatjar a Milà i que està ingressat en l'Hospital Clínic de València des del dijous per la matinada.

A aquest home -el primer cas detectat en la capital valenciana- es van sumar a la vesprada sis confirmacions més de Covid-19 en la província de València. Quatre de les persones afectades tenen relació amb el periodista; un altre és un estudiant italià que havia viatjat recentment a la zona de risc i una pacient hospitalitzada a Sagunt que també havia estat a Milà fa poc.

Cal recordar que el primer positiu a la Comunitat Valenciana ho va donar un jove de Borriana tractat en l'Hospital de la Plana de Vila-real (Castelló).

Sobre el nou cas anunciat aquest divendres, la consellera ha posat en relleu que es va detectar arran del "control" que es fa a totes les persones que del cercle d'un cas positiu, en aquest cas el periodista, la qual cosa ha valorat que demostra que "està funcionant el protocol". També ha destacat que "és prompte per a dir si (la situació a la Comunitat Valenciana) s'ha estabilitzat, però és bona notícia que hui s'haja confirmat només un cas més".

Així, ha posat en valor que "tot el sistema de salut té els seus protocols" davant el Covid-19 i ha recordat que únicament han de posar-se en contacte amb el telèfon 900300555 activat per la Generalitat les persones que hagen estat recentment les zones de risc: la Xina, el Japó, Corea del Sud i el nord d'Itàlia. En cas d'haver estat en contacte amb algun infectat, és directament Salut Pública la que actua.

En aquest sentit, Barceló ha assegurat que no tenen "preocupació" per que els centres mèdics es puguen "saturar" i ha indicat que "en aquests moments no és necessari un reforç". Tampoc considera la responsable de Sanitat valenciana que s'estiga produint una "psicosi" i "la gent estiga acudint massivament" als hospitals.

CRIDA I PRÒXIMS PARTITS DEL VALÈNCIA

Preguntada per pròxims esdeveniments amb gran afluència de públic a València, Barceló ha dit en primer lloc que "ara mateix no hi ha motius" per a suspendre la Crida -l'acte que se celebra aquest diumenge i que dona inici a les Falles-, encara que ha precisat que "cada cas s'estudia a cada moment".

Ha apuntat també que no s'ha donat des de la Conselleria cap recomanació especial per al partit que enfronta el València i el Betis aquest dissabte a Mestalla i "en principi no hi ha cap problema" que impedisca que es dispute aquesta trobada de LaLiga. Així mateix, ha negat que el seu departament haja donat cap indicació a l'equip valencianista perquè anul·le els seus actes públics i rodes de premsa i pospose l'homenatge a David Villa pel coronavirus, tal com ha anunciat el club.

Quant a la pròxima trobada de Champions League que enfrontarà l'Atalanta i el València en la capital valenciana el 10 de març, Barceló ha assenyalat que el Ministeri de Sanitat "és el que ha de valorar què decisió se'n va a prendre" en col·laboració amb el Govern italià.

En tot cas, ha destacat també que queden pocs dies perquè passen dos setmanes -el temps de quarantena- des del partit d'anada a Milà: "Són 14 dies, està al límit. Probablement hi haja una baixada (de casos), llevat que hi haja positius per contacte".

ROBATORI DE MÀSQUERES

D'altra banda, Barceló ha sigut inquirida per si s'està generalitzant la sostració de màsqueres i material hospitalari en els centres mèdics de la Generalitat, tal com ha succeït en l'Hospital comarcal Marina Baixa, a la Vila Joiosa (Alacant), on s'ha robat més de 2.000 màsqueres i 500 unitats de mig litre de solució hidroalcohòlica.

Referent a açò, la consellera ha explicat que des del seu departament estan donant "instruccions" als centres sanitaris perquè en custòdia i els "casos greus" seran traslladats a l'autoritat judicial, tal com ha s'ha procedit en el cas de l'Hospital de la Marina Baixa.