Taylor Swift se convierte en un hombre para su nuevo videoclip 'The Man' y canta sobre los privilegios masculinos

No han pasado ni 24 horas desde que Taylor Swift publicó su nuevo videoclip The Man y ya cuenta con más de 11 millones de visitas. En él, la cantante se convierte en directora y en protagonista, pero aparece como nunca antes se la ha visto.

La joven se transforma en un hombre para criticar el machismo y los privilegios masculinos. En el vídeo, Taylor aparece interpretando a un hombre de negocios al estilo de El Lobo de Wall Street (2013), un padre de familia que pasa de sus hijos pero que recibe halagos por prestarles un segundo de atención y un deportista de élite, representando con ironía las distintas actitudes.

Una imagen que llama mucho la atención es un manspreadingo un despatarre masculino en el que la composición recuerda a La última cena del pintor florentino Leonardo da Vinci.

Fotograma del videoclip The Man de Taylor Swift. Taylor Swift/YOUTUBE

Taylor es la reina de las referencias en sus canciones y vídeos musicales. Siempre se la ha tachado de ser muy ambiciosa, y así lo expresa en el estribillo: "Sería un líder intrépido, un tipo alfa, cuando todo el mundo cree en ti, ¿cómo se siente uno?". Incluso hace referencias al personaje de Leonardo DiCaprio en El lobo de Wall Street.

También canta sobre el machismo que ha tenido que soportar a lo largo de su vida y durante toda su carrera, cuando se ha cuestionado cómo ha llegado hasta donde está o cuántas parejas a tenido (como cantó en Shake it out): "Ellos dirían que me apresuré, me puse a trabajar. No menearían sus cabezas y ni se preguntarían cuánto de esto merezco, lo que llevaba puesto, si era grosero".

En esta canción, la artista grita basta a los privilegios masculinos y a las dobles varas de medir. "¿Cómo es eso de preocuparse por bebidas y dólares y tener todas las perras y modelos? Y es muy bueno si eres malo y está bien si estás enfadado. Si estuviera yo por ahí presumiendo de mis dólares, sería una perra, no un campeón, me tacharían de mala, así que está bien que me enfade", canta Swift.

Al final del videoclip, aparece la cantante con su aspecto habitual, sin maquillaje y con ropa cómoda, haciendo de directora. Cuando su alter ego se le acerca para preguntarle qué tal lo ha hecho ella le dice: "Muy bien, ¿podrías intentar hacerlo un poco más sexy esta vez, más simpático?". La cantante utiliza esta frase a modo de denuncia por lo que tienen que aguantar las artistas a menudo en la industria musical.

Así lanza Taylor Swift en vídeo otro de los temas de Lover, su disco tan esperado que salió en año pasado después del gran éxito de Reputation. En este nuevo álbum, vemos una Taylor más dulce, relajada y enamorada, pero no por ello menos guerrera.