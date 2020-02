Coronavirus.- Puig sobre la possibilitat de cancel·lar Falles: "A dia de hui i en aquestes condicions no se suspèn res"

Puig, en l'acte d'entrega del XIII Premi Avançant en Igualtat atorgat a l'exministra i actual presidenta del Comité Espanyol d'Acnur, Matilde Fernández, ha recalcat sobre aquest tema que "allò que no cal fer és un alarmisme que no condueix a res".

En eixe sentit, ha afirmat que a dia de hui "no se'n va a suspendre res". "En el futur ja veurem, però en aquest moment crec que parlar d'açò fins i tot en hipòtesi no crec que siga el més raonable perquè a dia de hui no hi ha cap tipus de consideració per a suspendre cap tipus d'activitat", ha incidit.

En aquesta línia, ha advocat per "avançar des de la prudència, la contenció, la seguretat i actuant com s'està fent des de tots els àmbits sanitaris i complint estrictament els protocols".

Així, ha recalcat que "estan en marxa" totes les mesures de prevenció i els protocols d'actuació quan es detecta un cas, que inclou l'estudi de l'entorn de la persona afectada per a evitar l'extensió del virus.

No obstant açò, ha apuntat que cal ser "conscients" que "vivim en un món obert, que tenim molta relació amb Itàlia i que per tant, van a aparéixer més casos quasi amb total seguretat". No obstant açò, ha recalcat que cal "tindre confiança en el sistema públic de salut, que és un gran sistema" i en els protocols establits en coordinació amb el Ministeri de Sanitat. "Hem de ser cauts, prudents i per descomptat no generar un alarmisme que tampoc va a generar per si mateix més unitat, sinó tot el contrari", ha incidit.

De la mateixa manera, ha assenyalat que les persones que han sigut contagiades han de ser tractades amb "la major decència i dignitat i professionalitat possible perquè al més prompte possible es recuperen" com "està passant ja amb moltes persones que estan en procés de franca recuperació".

"Aquesta és una malaltia que té una dimensió global, com s'ha vist, però que efectivament és una malaltia que pot ser combatuda i ho està sent i per tant en aquests moments som moderadament optimistes que entre tots ho aconseguirem véncer, encara que efectivament encara estem en un moment de desenvolupament que no sabem a on pot arribar la seua dimensió", ha postil·lat.