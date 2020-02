Un tall elèctric en Ciutat de la Justícia obliga a suspendre la declaració de Fuset per fraccionament de contractes

Fuset, encarregat de l'administració electrònica i agenda digital en el consistori, estava citat aquest matí en el Jutjat d'Instrucció número 2 de València per a declarar en relació amb suposades irregularitats, denunciades per Luis Salom, assessor del grup municipal 'popular' en l'Ajuntament de València, relacionades amb JCF.

L'exedil de Festes ha indicat a l'entrada a la Ciutat de la Justícia que estava "tranquil" i ha afirmat que anava a donar les seues explicacions pertinents al jutge. No obstant açò, no ha pogut fer-ho com a conseqüència d'un tall elèctric registrat en l'edifici judicial.

"He comparegut, però no ha sigut possible -declarar per una fallada elèctrica en els ordinadors. He estat esperant més d'una hora però finalment no s'ha pogut produir eixa declaració. Pensava que a la tercera era la vençuda, però no", ha dit Fuset a la seua eixida en declaracions als mitjans de comunicació.

El mateix Fuset ha confirmat que no li han donat nova data per a acudir al jutjat perquè l'ordinador no funcionava i no s'ha pogut mirar agenda. "Continuarà", ha conclòs.