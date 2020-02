Rafa hace un comentario machista en 'OT 2020' y Samantha y Maialen le corrigen: "Hay que erradicar los micromachismos"

Una nueva polémica asalta la Academia de Terrassa. Si hace unos días Noemí reprimió a Jesús por sus comentarios homófobos y poco después el profesor Iván Labanda se vio obligado a pedir disculpas tras ser acusado de transfobia en las redes, ahora es Samantha quien ha señalado el machismo de una expresión de sus compañeros.

Este jueves 27, mientras los concursantes estaban en el comedor, la valenciana intervino al escuchar, entre los chicos Bruno, Jesús y Rafa, la expresión "me gustan maduritas". A esto, Samantha les increpó enfadada: "Lo que menos me gusta del machismo es que enseguida comparáis. Esa expresión está mal, es como si digo que a mí me gustan yogurines".

Por su parte, Rafa, lejos de recular, prefirió no darle vueltas al tema con un tajante "Yo de tonterías no hablo". Y ante la intención del resto de compañeros de dialogar, el cordobés se justificaba con "Ha sacado las cosas de contexto, no hace falta ofenderse por todo".

Hilo de lo de la sobremesa: la discusión sobre la cosificación de la mujer a raíz del comentario de "a mí me gustan maduritas", el enfado de Rafa y Jesús, y la conversación de Samantha y Maialen con Bruno que se queda a escuchar y a hablar sobre feminismo. Bravas.#OTDirecto27Fpic.twitter.com/rbDUc7YmDq — Robin 🔇 (@miraraspersores) February 27, 2020

En ese momento, Maialen decidió romper una lanza en favor de Samantha: "A mí me parece que esas expresiones cosifican, y teniendo el problema que tenemos, es mejor que erradiquemos ciertas expresiones". "Los micromachismos existen, y es lo primero que se debe erradicar", completó la valenciana.

Bruno, que se mantenía hablando con sus compañeras sobre la mesa, se disculpó por su comentario inicial, y como Rafa seguía en sus trece de no querer hablarlo, Samantha se quejó de nuevo: "Me parece fuera de lugar que me hable así porque yo esté exponiendo mi punto de vista".

La discusión ha sido recogida por los usuarios de Twitter, y muchos de ellos considerando que la actitud de Rafa y Jesús ante los intentos de Samantha por explicarles su punto de vista no ha sido la más acertada.

Rafa y Jesús serán muy graciosos y todo lo que digáis, pero tienen unos valores de mierda y lo peor es que no saben escuchar otras opiniones. Ya paso con Ariadna y hoy ha vuelto a pasar con Mai y samantha. La gente que no sabe escuchar nunca va a cambiar #OTDirecto27F — lana // algo duele más (@laurana36) February 27, 2020