Máximo Huerta compara su perfil con los abdominales de Tamara Falcó: "¿Tamara, cómo lo has hecho?"

El programa de A partir de hoy ha invitado este viernes a Tamara Falcó. La hija de Isabel Preysler ha causado todo un revuelo con su cambio físico visible en algunas fotografías que ha colgado en su cuenta de Instagram.

La hermana de Enrique Iglesias luce un vientre plano y toda la prensa del corazón en España se ha hecho eco del cambio físico de la joven. Falcó ha declarado que ha cambiado su alimentación y combina una dieta variada, donde se incluyen más vegetales, con practicar más ejercicio.

El presentador, Máximo Huerta, ha presentado a su invitada bromeando con su propio aspecto físico: "Voy a decir esto de frente, porque si me pongo de perfil fastidio la foto", ha añadido.

El exministro ha explicado que ha querido aprovechar la entrevista para preguntar a su invitada sobre las claves para tener un buen físico. "Vamos a preguntarle todo lo que ustedes arden en deseo de saber. ¿Tamara, cómo lo has hecho?", ha bromeado Huerta sobre las fotografías de Falcó.

El conductor del programa ha seguido bromeando sobre su propio aspecto físico y comparándolo con el de su invitada: "No te sientes, que sentado no me favorece. ¿Sabes a qué me refiero?", ha comentado. Tamara Falcó ha contestado al presentador algo tímida, tapándose el rostro: "Ay, qué vergüenza Máx", ha comentado.

Máximo Huerta ha bautizado el vientre de Tamara Falcó como "los abdominales más virales del país". La celebrity ha confesado que las "ardillitas" que le llevan redes sociales animaron a la entrevistada a hacerse las polémicas fotos.