Ribera e Illa imponen en público impuestos sobre billetes de avión y tabaco a los que se resiste Montero

La elaboración de los Presupuestos Generales del Estado se le han complicado en las semanas y días a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por la parte de los ingresos. Mientras afirma estar centrada en encontrar el impuesto verde más adecuado para incorporar al sistema fiscal español, en público se imponen las sugerencias de dos compañeros del Consejo de Ministros, los titulares de Sanidad y de Transición Ecológica, para gravar los viajes en avión y subir los impuestos al tabaco, que Hacienda no quiere aún dar por cerrado o sobre lo que, directamente, tiene serios reparos.

Las diferencias fiscales dentro del Consejo de Ministros empezaron en enero. El Gobierno buscaba -y busca- un impuesto medioambiental y la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, apostó en una entrevista de radio por gravar con una tasa verde los billetes de avión. Según dijo, era una medida progresiva que afectaría a personas de más renta, que son las que más posibilidades tienen de tomar este medio de transporte. Además, añadió, esta medida se acababa de introducir en Francia.

Hacienda no tardó en responder a esta sugerencia para prácticamente descartarla. En el departamento de Montero veían entonces que un impuesto verde sobre los billetes de avión era “complicado” y, frente a lo que opinaba Ribera, no sería tan progresivo, porque “perjudicaría” a los habitantes de Canarias y Baleares, mucho más dependientes del avión.

Montero no solo dio por buena la idea de Ribera, sino que la semana pasada dejó claro en el Congreso que sigue buscando un impuesto verde, en este caso con la apertura de una consulta pública. Frente a fijarlo a productos que consumen rentas más altas -como consideraba Ribera que era una tasa sobre el avión- debe “desincentivar” comportamientos perjudiciales para el medioambiente.

Finalmente, sin embargo, el gravamen sobre "el uso del transporte aéreo" es uno de los dos nuevos impuestos por lo que pregunta una consulta pública recién lanzada por Hacienda, además de sobre los "plásticos de un único uso destinados a contener o proteger bienes o productos alimenticios".

Subida del tabaco

A la espera de ver si Montero consigue imponer su criterio en cuanto a la tasa verde, la ministra no ha podido tampoco dar respuesta a la otra diferencia sobre impuestos que se le planteó esta semana. Suenan tambores de una subida de los impuestos al tabaco y Montero ha optado de momento por no aclararlo.

La espita la abrió el diputado de Unidas Podemos Txema Guijarro, al asegurar el jueves que el Gobierno estaba estudiando una subida del IVA al tabaco, que para Hacienda fue fácil descartar. “El IVA del tabaco no se puede subir porque está al 21%", dijeron en el Ministerio.

Sin embargo, que no se vaya a subir el IVA no quiere decir que esté descartada una subida de los impuestos especiales con que se grava el tabaco, un extremo sobre el que Hacienda no quiso responder.

Tampoco para aclarar los planes que horas después desgranó en el Congreso el ministro de Sanidad, que adelantó que sí se va a ampliar la fiscalidad de sobre el tabaco y productos relacionados, como los cigarrillos electrónicos.

Illa se refirió a ello como una medida para frenar el consumo, que se observa que vuelve a aumentar entre los más jóvenes. Su Ministerio piensa ya en la subida del precio del tabaco y ya tiene hasta cálculos. Cree que hay “margen” para que la cajetilla que en España cuesta en torno a los 5 euros se “equipare” a otros países europeos en los que cuesta 10.

A pesar de esto, Hacienda mantenía este viernes la incógnita sobre la subida de los impuestos y del precio del tabaco. En una entrevista en la radio, Montero se limitó este viernes que “hay una propuesta encima de la mesa, dentro de un paquete de medidas en los que se plantea el aumento de impuestos al tabaco”.