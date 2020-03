Barcelona registra el mayor número de aperturas de clubs cannábicos en cinco años

La apertura de clubs cannábicosse multiplica en Barcelona en un momento en el que coinciden en la calle varias protestas contra estos locales, protagonizadas por vecinos de distritos como Les Corts, Gràcia, Sarrià-Sant Gervasi o Sant Andreu. Datos que ha facilitado el Ayuntamiento a 20minutos.es muestran que en 2019 se pusieron en marcha 35 con licencia en la ciudad, una cifra que casi duplica la de 2018 (19) y que es la mayor que se ha registrado desde 2014, cuando el número de asociaciones de este tipo que abrieron fue el mismo. Desde 2011, se han puesto en funcionamiento 208, de las que se desconoce cuántas han cerrado, pues los cierres no se tienen que comunicar al Consistorio.

Sant Martí fue el año pasado el distrito que tuvo más aperturas, 10 –y donde estas más aumentaron, al ser seis más que el año anterior–, seguido del Eixample y Sant Andreu, ambos con nueve. En el lado contrario se situaron Gràcia, Les Corts y Ciutat Vella, zonas en las que no abrió ninguna.

En este último distrito, el más céntrico y turístico y de los primeros donde afloraron las quejas vecinales contra asociaciones cannábicas, se registraron cero inauguraciones coincidiendo con el hecho de que entre 2017 y 2019 se obligó a cerrar a 73, de las que 67 eran ilegales y seis contaban con licencia, pero o no estaban cumpliendo con sus condiciones, o la tenían extinguida, informan fuentes municipales.

Ahora, sin embargo, las protestas, en muchas ocasiones porque algunos de estos clubs tienen en la vía pública a captadores de socios, son tapaderas de tráfico de droga o están situados en zonas frecuentadas por menores, van más allá de Ciutat Vella y se extienden a otras áreas de la capital catalana.

Vecinos del número 67 de la calle Marquès de Sentmenat (Les Corts), del 476 de Còrsega (Gràcia), del 9 del pasaje Marimón (Sarrià-Sant Gervasi) y del 27 de Concepció Arenal (Sant Andreu) han hecho llegar sus quejas a la Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ya sea porque conviven con asociaciones cannábicas en los bajos de sus fincas o porque quieren impedir tener que hacerlo.

maria rosa escocesa Dueña de una tienda, 62 años "Los clubs deberían estar más apartados, por ejemplo en polígonos. Aquí hay centros educativos cerca, y el ambiente que se genere alrededor del local que quieren abrir puede no ser recomendable para los niños"

Denuncian, sobre todo, que se permita abrir estos clubs en zonas donde hay centros en los que estudian menores y por ello, Vilà ha iniciado una actuación de oficio para pedir un cambio normativo que los aleje de estos lugares de formación. Y es que el plan especial urbanístico municipal de ordenación territorial de las asociaciones de fumadores de marihuana establece que estas deben estar a un mínimo de 100 metros –150 en el casco antiguo– de centros de educación obligatoria, un concepto que la Síndica pide que se sustituya por el de centros educativos reglados, para no excluir a los de Formación Profesional, los centros únicos de Bachillerato y las guarderías. "En una escuela de FP encontramos personas adolescentes que tienen las mismas edades que el alumnado del instituto, y pueden hayarse en la misma situación de vulnerabilidad", apunta Vilà.

En el número 67 de la calle Marquès de Sentmenat de Les Corts, por ejemplo, los vecinos han colgado pancartas en sus balcones contra un club cannábico que se pretende abrir en un local en los bajos del edificio que hasta enero de 2019 acogió un restaurante. Denuncian que a menos de 100 metros se encuentra el centro de formación profesional Sant Francesc, cuyos alumnos son menores en algunos casos, y también temen que la asociación de fumadores atraiga a personas que generen problemas. Además, aunque el club todavía no ha abierto al público, aseguran que ya están trabajando dentro y se quejan de que el rellano de la finca huele a marihuana.

agustí maylinch Vecino de Marquès de Sentmenat, 67. 64 años "El rellano ya huele a marihuana y aún no han abierto al público. Además, en la escalera hay niños y no sé qué tipo de clientela tendrán. Nos quejamos al Ayuntamiento, pero pasan. A la que molesten, pediremos una inspección"

"El gobierno municipal se está poniendo muy fuerte con los pisos turísticos pero con esto no", protesta Agustí Maylinch, vecino del edificio, mientras que Fran Contreras, director de una escuela de pastelería cercana, cuenta: "Aquí ya han venido raras dos o tres parejas que olían a cannabis, pidiendo agua del grifo desesperadas". Y continúa: "Si la droga no está legalizada, ¿por qué se permiten estos locales? Que alguien me cuente qué aportan a la sociedad y al barrio". Sin embargo, también hay vecinos a quienes no les "molesta" la apertura prevista, como al propietario de un comercio frente a la finca, que dice que "para que haya gente en el parque fumando, mejor que estén allí dentro".

Las asociaciones de cannabis tienen amparo legal porque el Código Penal, aunque prohíbe el consumo en la vía pública, lo permite en lugares privados. No obstante, no existe una ley estatal que haga referencia al cultivo y el tráfico de la marihuana que se consume en su interior. El Parlament de Catalunya aprobó en 2017 una catalana que regulaba la actividad de estos clubs, pero el Tribunal Constitucional la anuló en septiembre de 2018, al considerar que invadía competencias del Estado.