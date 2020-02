Fernando de Yarza promociona en EE UU y Canadá el Congreso Mundial de Periódicos Zaragoza 2020

El 72º Congreso Mundial de Periódicos contará con los editores de mayor prestigio a nivel internacional. Esta semana una delegación de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA), encabezada por su presidente, Fernando de Yarza, se ha reunido con los principales actores del sector en América del Norte.

El reconocido periodista estadounidense Martin Baron, director del Washington Post, ha confirmado su presencia en la cita. Tras la reunión que mantuvo con Fernando de Yarza manifestó su interés de participar como ponente en el evento. Baron completa un panel para el que ya se ha cerrado la participación de más de 40 expertos.

En el mes de junio en Zaragoza también estarán presentes los rotativos con mayor influencia de Estados Unidos, como The Washington Post, The New York Times y Boston Globe. Junto a ellos, los canadienses Toronto Star y The Globe and Mail.

En relevantes foros

Además, la gira americana del presidente de Henneo y presidente de WAN-IFRA se ha completado con distintas ponencias en relevantes foros.

En la Universidad de Montreal, Fernando de Yarza debatió con estudiantes de periodismo sobre el futuro del sector y en el prestigioso instituto Creative Destruction Lab, con sede en siete universidades norteamericanas, debatió sobre las aplicaciones de la inteligencia artificial en el periodismo del siglo XXI, junto a Ajal Agrawal, asesor del presidente de Estados Unidos y profesor de la Universidad de Toronto.

Este congreso, que cuenta con la Presidencia de Honor de los Reyes de España, es el mayor evento periodístico a nivel mundial. En Aragón se reunirán más de 1.200 editores y altos ejecutivos de medios impresos y digitales procedentes de 120 países y 18.000 publicaciones.

Un escenario único donde los medios de comunicación y su industria van a debatir e intercambiar ideas estratégicas sobre las tendencias del momento en el sector.