Vizcay afirma que "siempre" ha dicho la "verdad" y Archanco dice que lleva cinco años "traumáticos sin saber por qué"

Así lo han puesto de manifiesto los acusados en su turno de última palabra en la última sesión del juicio del conocido como caso Osasuna, que este viernes ha quedado visto para sentencia. El fallo judicial podría conocerse en un plazo menor de dos meses.

Vizcay ha sido el primero en hacer uso de su derecho a la última palabra y ha asegurado que "desde las declaraciones que efectué en la Liga, pasando por la fase de instrucción y finalmente en el acto del juicio oral siempre he manifestado la verdad".

Ha asegurado, además, el exgerente que "en estas declaraciones que he ido manteniendo mi objetivo ha sido que Osasuna no saliese perjudicado".

Por su parte, el expresidente de Osasuna, Miguel Archanco, ha lamentado que ha vivido cinco años "traumáticos, increíbles". "No he entendido nada, no he comprendido nada, me ha pasado mil veces por la cabeza qué le pasó a Vizcay para hacer lo que hizo, no lo entiendo y no lo entenderé. Saldré de esta sala sin saber por qué", ha manifestado.

Asimismo, ha declarado que "me entran unas ganas de explotar, pero al mismo tiempo me digo a mí mismo que no es necesario, me digo a mí mismo 'tú no has hecho nada de lo que debas avergonzante, ni nada de lo que debas arrepentirte, trabajaste con toda tu ilusión, voluntad y posibles conocimientos', y lo hice por y para Osasuna", ha agregado.

