Un corte eléctrico en Ciudad de la Justicia obliga a suspender la declaración de Fuset por fraccionamiento de contratos

Fuset, encargado de la administración electrónica y agenda digital en el consistorio, estaba citado esta mañana en el Juzgado de Instrucción número 2 de València para declarar en relación con supuestas irregularidades, denunciadas por Luis Salom, asesor del grupo municipal 'popular' en el Ayuntamiento de València, relacionadas con JCF.

El exedil de Fiestas ha indicado a la entrada a la Ciudad de la Justicia que estaba "tranquilo" y ha afirmado que iba a dar sus explicaciones pertinentes al juez. Sin embargo, no ha podido hacerlo como consecuencia de un corte eléctrico registrado en el edificio judicial.

"He comparecido, pero no ha sido posible -declarar- por un fallo eléctrico en los ordenadores. He estado esperando más de una hora pero finalmente no se ha podido producir esa declaración. Pensaba que a la tercera era la vencida, pero no", ha dicho Fuset a su salida en declaraciones a los medios de comunicación.

El mismo Fuset ha confirmado que no le han dado nueva fecha para acudir al juzgado puesto que el ordenador no funcionaba y no se ha podido mirar agenda. "Continuará", ha concluido.

Fuset ya tuvo que declarar en esta causa, abierta hace más de un año, en relación con supuestas irregularidades en contrataciones relacionadas con la organización de Expojove y otros eventos de la Concejalía de Fiestas.

En ese momento, el edil defendió en el juzgado que "todo se ajustó a la legalidad" y afirmó, de hecho, que esos contratos investigados no tuvieron "reparos" por parte del secretario del consistorio ni por ninguna otra instancia.

Recientemente Salom ammplió su denuncia en el juzgado y expuso nuevas irregularidades relacionadas con fraccionamiento de contratos de Fuset y la Junta Central Fallera, con lo que el magistrado acordó que el exedil acudiera a declarar al respecto.

Finalmente, Fuset no ha podido hacerlo. Fuentes de la Conselleria de Justicia, encargada del mantenimiento de los juzgados, han explicado a Europa Press que Iberdrola ha cortado la línea exterior del edificio y, como consecuencia, no ha habido luz durante aproximadamente media hora.

Así, el corte ha afectado a la mayoría de los servicios del edificio judicial, excepto al sistema de vigilancia, a las bombas de agua, a los grupos antiincendios, a las iluminaciones para evacuación y a algunas tomas de corrientes que estaban conectadas a los grupos electrógenos.

La sala en la que debía declarar Fuset no estaba conectada a ningún grupo electrógeno, con lo que también ha sufrido el corte de luz. Y el servicio ha tardado en retomarse, según las mismas fuentes, porque cuando ocurre algo así, mantenimiento tiene que ir revisando los 160 cuadros eléctricos que hay en la Ciudad de la Justicia de manera manual e ir activándolos. De esta forma, el servicio suele tardar en restablecerse entre dos y tres horas.

FRENTES JUDICIALES

Este no es el único frente judicial que tiene abierto Fuset, puesto que próximamente tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados por el accidente mortal de un trabajador durante la instalación de las gradas para los conciertos de Viveros de 2017. En esta causa Fiscalía no le acusa, pero sí la familia del fallecido.

Paralelamente, el ministerio público sí ha pedido que se abra una investigación contra el exedil por un presunto delito de prevaricación por conceder la explotación de servicios de hostelería a cambio del montaje de las gradas de los conciertos de Viveros. Esta reclamación surge a raíz de la causa del fallecimiento, pero se tramitaría de manera independiente.

El nuevo procedimiento contra Fuset se ceñiría a un delito de prevaricación en relación a la presunta concesión comercial que hizo el exedil en los conciertos de Viveros de 2017, de tres barras de bar y cinco puestos de comida, a cambio del montaje de la grada. Según estima el ministerio público, esta decisión pudo ir en contra de la Ley de Contratos del Sector Público.