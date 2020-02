IU dice a Gutiérrez que su "intento de dividir" a Unidas Podemos no impedirá que participen en la reforma del Estatuto

A preguntas de los medios durante la rueda de prensa que ha ofrecido con la eurodiputada de IU, Sira Rego, Crespo ha afeado que Gutiérrez se comunicará con IU por carta y que encima enviase esa misiva a los medios de comunicación antes de que les llegará a ellos. "Es poco elegante. Se podría haber redactado con mejor gusto", ha criticado.

Así las cosas, ha reprochado a los socialistas castellanomanchegos que no reconozcan que es necesario que "hablen con Unidas Podemos para reformar el Estatuto de Autonomía porque no lo puede hacer solo con PP y Ciudadanos", porque sino el texto saldría "muy girado a la derecha".

Tras mostrar su "alegría" por el hecho de que Gutiérrez les haya invitado a participar en las negociaciones para reformar el Estatuto y precisar que si Izquierda Unida no está en las Cortes regionales no es por falta de votos sino porque "no hay democracia" en la Ley Electoral de Castilla-La Mancha, ha defendido que los castellanomanchegos "no quieren" que esta modificación salga adelante "con el apoyo de la derecha y apartando a Unidas Podemos".

Dicho esto ha lamentado que el PSOE no se dé cuenta de que Izquierda Unida es un partido y Podemos otro que tienen entidad suficiente para ser recibidos, aunque pueden concurrir unidos en cuestión electoral.

Así las cosas, ha finalizado afirmando que él mismo, como coordinador regional, representará en esos encuentros a IU y que la formación morada decidirá, de igual modo, quienes serán sus portavoces.