Detinguda una dona per l'homicidi imprudent del seu nadó de 35 dies

Els fets investigats es van produir el passat mes de novembre, segons ha avançat el diari Levante i han confirmat a Europa Press fonts policials.

En aquell mes, agents de la Policia Nacional van acudir a un domicili del districte d'Abastos de la capital valenciana, on un nadó de 35 dies jaïa mort i sense que, per tant, els servicis sanitaris pogueren fer res per ell.

Arran de les perquisicions policials, es va descobrir que el xiquet no havia sigut inscrit en el Registre Civil ni s'havia atès la dona en el part en cap centre hospitalari. Així mateix, el nounat havia sigut alimentat amb menjar no adequat per a la seua edat i, segons pareix, tampoc ho havia explorat un metge.

Per tot açò, es va arrestar la mare -una dona de 32 anys d'origen congolés-, que fins a hui no ha reclamat el cos del nadó, que es troba en l'Institut Anatòmic. La detinguda, amb antecedents policials, ha passat a disposició judicial, segons les mateixes fonts.