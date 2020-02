FGV convocarà un concurs per a cobrir 136 places i donar resposta a les necessitats de personal de Metrovalència i TRAM

Es pretén d'aquesta forma cobrir els llocs per a fer front a les necessitats de personal derivades de l'aplicació de la Llei de Seguretat Ferroviària de la Comunitat Valenciana i de l'engegada dels nous servicis corresponents a Metrovalència i TRAM d'Alacant.

Les bases publicades en el DOGV són conformes al previst en el II Acord de la Comissió de Diàleg Social del Sector Públic Instrumental de la Generalitat en matèria de criteris generals d'aplicació de les ofertas d'ocupació pública i les seues convocatòries, de data 22 de març de 2018.

A més, estan de conformitat amb el que es disposa en el Pla d'Igualtat d'FGV, com a empresa compromesa amb la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes.

FGV ha reservat un mínim exigit per Llei d'un 7% per a persones amb diversitat funcional física, sensorial o psíquica i amb diversitat funcional intel·lectual. La convocatòria constarà d'un torn lliure general i un torn lliure restringit a persones amb diversitat funcional.

Amb la finalitat de promoure la igualtat efectiva de gènere, es tindrà en compte el previst en el II Acord de la Comissió de Diàleg Social del Sector Públic Instrumental de la Generalitat, relatiu a criteris generals d'aplicació en les ofertes d'ocupació pública i les seues convocatòries, que estableix com un dels criteris de desempat la resolució en favor del gènere que estiguera menys representat en l'empresa.

Les 136 places previstes corresponen a les Ofertes d'ocupaicó Pública de 2017, 2018 i 2019. Del passat any corresponen 106 llocs que són els següents: 21 agents d'estació per a València; 27 maquinistes tramvia i 33 maquinistes metro per a València; 8 maquinistes Alacant; 8 oficials per als tallers de València; un oficial de Línia de tramvia a València; un cap d'estació operador d'Atenció al Viatger per a València; 5 places de cap o cap de circulació a Alacant; un agent de la unitat de supervisió i intervenció per a Alacant i un cap d'instal·lacions elèctriques i automatismes per a València.

Respecte de l'oferta de 2018, la relació de llocs a cobrir és la següent: 4 oficials per a Taller Machado; 3 oficials per a Tallers de València Sud; 3 maquinistes dipòsit Tallers Machado; 2 maquinistes tallers El Campello; 2 oficials zelador de línia electrificada, i 1 oficial de subestacions i telecomandament.

La corresponent a 2017 inclou: 2 maquinistes per a Benidorm; 1 maquinista per a tallers El Campello; 7 oficials per a tallers Machado; 2 oficials per a tallers de València Sud; 2 factors de circulació a Altea i 1 factor de circulació a Creueta.

24 NOVES BORSES D'OCUPACIÓ TEMPORAL

Aquesta convocatòria vé acompanyada de la constitució de diferents Borses d'Ocupació Temporal, de manera que amb les persones que hagen superat els processos selectius però no hagen obtingut plaça, es constituiran 12 borses.

FGV ha publicat també en el DOGV la convocatòria d'altres 12 borses amb les quals atendre altres necessitats conjunturals en aquells llocs no inclosos en les Ofertas d'ocupació Pública però la cobertura dels quals és necessària per a garantir la normal prestació del servici.