Detingut un matrimoni i el seu fill per tindre un plantació de marihuana en la teulada de sa casa a Bétera

Als detinguts se'ls imputa un delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. Al fill a més se li considera el presumpte autor d'un delicte contra la seguretat vial, després de ser interceptat conduint un cotxe amb una suspensió temporal del permís de conduir vigent.

Els policies van realitzar un registre en el domicili valencià de Bétera on van localitzar una plantació de, pel que sembla, marihuana sota la teulada del xalet amb 182 plantes, a més d'uns tres quilos de fulles soltes de, pel que sembla, marihuana, 30 plantons de, pel que sembla, marihuana, dos dosis de metamfetamina, una bàscula de precisió i diversos útils i efectes per al cultiu de la mateixa com llums, ventiladors i aparells d'aire condicionat.

Les investigacions es van iniciar en tindre coneixement els policies que un jove podria estar venent marihuana en el districte de Tránsits i que aquesta substància provenia d'una plantació que poguera tindre en el seu domicili de Bétera.

Durant les investigacions, els agents van establir diversos dispositius de vigilància als voltants del domicili, apreciant que del mateix emanava una olor de, pel que sembla, marihuana, així com que la plantació es trobava en un sostremort de la casa, al que s'havia d'accedir amb una escala de mà.

En el transcurs de les investigacions, els policies van observar el jove conduint un cotxe amb un amic que contactaven amb una tercera persona, moment en què ho van interceptar intervenint-li una bossa xicoteta amb marihuana. A més, van esbrinar que tenia en vigor una suspensió temporal del permís de conduir.

Un dels detinguts amb antecedents policials ha passat a disposició judicial, mentre els altres dos després de ser sentits en declaració van ser posats en llibertat després de ser advertits de l'obligació de comparéixer davant l'autoritat judicial quan siguen requerits.