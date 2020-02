Mascarillas de lujo para los aprensivos más ricos

Aunque las autoridades sanitarias afirman que el uso de mascarillas contra el coronavirus es una medida inútil y su uso es irracional, lo cierto es que se han agotado en las farmacias españolas.

La OMS aconseja utilizar una mascarilla si se presentan síntomas respiratorios, tos o estornudos, si se cree que se ha contraído el COVID-19 con síntomas leves o si se está cuidando de alguien que podría estar infectado.

Al parecer, mucha gente que la usa está infectada, pero no por el coronavirus, sino por el virus de la moda. Y, como ahora es innegable que este pequeño gran microbio es tendencia (al igual que su histeria) las grandes marcas han decidido sacarle provecho: mascarillas sanitarias de lujo.

Louis Vuitton ha sido una de las primeras marcas en sacar estas mascarillas. Sus diseños están causando sensación entre los famosos y se pueden adquirir a un módico precio de casi 100 euros.

Mascarilla Louis Vuitton. theblondesalad/INSTAGRAM

Fendi es otra marca que ha aprovechado el tirón del coronavirus para crear nuevos diseños y necesidades. Esta firma italiana vende sus mascarillas de lujo por unos 200 euros.

Mascarilla Fendi. Fendi

Otra marca italiana que saca 'tapabocas' es Off-White. De todas las mascarillas de lujo es de las más baratas, a 70 euros cada una, además de que sus diseños son los más creativos. ¿Qué más se puede pedir?

Off-White mascarillas. Off-White

Las famosas ya las usan

Las celebrities son las mayores fashion victims, así que cómo no van a usarlas para sacarse una foto y subirla a Instagram.

La primera que fue Bella Hadid cuando viajaba desde Milán a París para prevenir el contagio durante el vuelo, aunque lo hizo con una mascarilla con filtrado de aire certificada por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional, que no es tan estilosa como las de antes.

La reina de las terapias alternativas, Gwyneth Paltrow, también las ha usado, pero no se sabe en que circunstancias. "De camino a París. ¿Paranoica? ¿Prudente? ¿Asustada? ¿Plácida? ¿Tranquila? ¿Pandemia? ¿Propaganda? Paltrow solo va a seguir adelante y a dormir con esta cosa en el avión. Ya he estado en esta película. Manténte a salvo. No des la mano. Lávate las manos con frecuencia", decía en Instagram.

Úrsula Corberó es una de las famosas españolas a la que se ha visto con el accesorio de moda de la temporada. La actriz ha viajado a Japón y no olvidó meter en la maleta una mascarilla rosa muy mona.

La famosa actriz de comedias románticas, Kate Hudson, también se ha fotografiado con mascarilla, pero con una de hospital normal y corriente. En la publicación decía que así se viaja en 2020, a lo que una persona le contestó: "Si estás preocupada por el corona solo puede protegerte la mascarilla N95, esa que llevas no hará mucho... solo lo digo".