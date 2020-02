Front comú contra les faltes cròniques a classe

La Conselleria d'Educació ha proposat la creació d'una comissió mixta integrada per aquest departament de la Generalitat, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i la Fiscalia de Menors amb l'objectiu de coordinar actuacions que servisquen per a reduir l'absentisme escolar.

Representants de la conselleria han presentat el nou protocol global de prevenció i actuació per a combatre l'absentisme escolar a totes les parts que intervenen en la lluita contra aquest problema social. La pretensió, recorda el departament de Campanar en un comunicat, és “reforçar la col·laboració entre Educació de la Generalitat, els ajuntaments i la Fiscalia de Menors a l'hora de disminuir l'absentisme i reduir l'abandó prematur de les aules”.

La directora general d'Inclusió Educativa, Raquel Andrés, explica que en la reunió inicial s'han proposat mesures com garantir que en tots els municipis o mancomunitats existisca el Consell Escolar Municipal i que aquest dispose, tal com obliga la llei, d'una persona dels Serveis Socials responsable de l'absentisme escolar. Altres propostes llançades per Educació són l'establiment des de totes les institucions d'actuacions de prevenció de l'absentisme comuns, campanyes informatives, acompanyament a famílies i a l'alumnat.

La conselleria també demana que s'estudie vincular el cobrament de la Renda Valenciana d'Inclusió al compromís per part de les famílies perceptores de garantir l'assistència a classe dels seus fills i filles menors d'edat, i que treballen conjuntament les direccions dels centres educatius amb els agents socials dels ajuntaments respectius, tal com ja s'està realitzant en aquest moment en alguns municipis.

Nou protocol

El nou el protocol per a la prevenció i intervenció aporta “novetats significatives, com per exemple una única definició i classificació d'absentisme per a tots els centres educatius valencians, la qual cosa permetrà proporcionar dades fiables”, detalla Educació.