Mar y Manuel sellan su amor surgido de las redes sociales con un apasionado beso en 'First dates'

Mar acudió este jueves a First dates con la esperanza de conquistar a un chico, Manuel, que conoció a través de las redes sociales y que, además, ya había acudido al programa de citas de Cuatro. Eso sí, se fue sin encontrar pareja.

La primera en llegar fue la gallega: "El amor para toda la vida existe y lo voy a creer siempre. Tengo 39 años y lo sigo creyendo desde que tuve mi primera pareja. He tenido de todo y sigo pensando lo mismo".

Lidia Torrent fue la encargada de recibirla y preguntarla el motivo de su visita al local: "Pedí a una persona en concreto que conozco a través de las redes sociales desde hace un año, pero no nos hemos llegado a ver en persona".

"Hace como un mes lo vi en First dates, me quedé petrificada, y su cita, por suerte, salió mal. Eso fue el empujón que me faltaba para escribir para venir al programa y pedirlo a él para conocerlo en persona", comentó la entrenadora.

Manuel llegó al restaurante sin saber que la persona que le esperaba era Mar: "Mi primera cita aquí no fue muy bien por el tema de los niños [tiene una hija]", comentó el entrenador. Y es que la chica que se citó con él buscaba una pareja sin hijos porque quería "ser lo más importante para la otra persona".

Manuel, en su anterior cita de 'First dates'. MEDIASET

Torrent le acompaño a la mesa, donde le esperaba Mar: "No me lo creo", afirmó Manuel al ver a su pareja de la noche, que señaló: "En persona gana mucho. Cambia de verle en fotos o en una pantalla".

Durante la velada, la conexión entre ambos fue palpable en todo momento, y para los postres, las camareras de First dates les invitaron al privado para tomárselos.

Allí, no dudaron en sellar su amor con un apasionado beso ante las cámaras: "Te queda muy bien el rojo en los labios", le dijo irónicamente la gallega al madrileño.

Al final, como era de esperar, ambos quisieron tener una segunda cita. "Me ha gustado mucho lo que viene del norte. Me ha encantado la sorpresa", comentó Manuel, mientras que Mar señaló que "no tendría una, tendría varias citas más contigo".