Arturo Valls acude en pijama a 'El hormiguero': "He venido tantas veces que me siento como en casa"

Arturo Valls fue el encargado de cerrar la semana de El hormiguero, y el presentador acudió este jueves al programa de Antena 3 con una curiosa indumentaria: Un pijama y zapatillas de deporte.

Al verle con ese vestuario, Pablo Motos le preguntó: "Pero bueno Arturo, ¿qué es esto?", a lo que el invitado le contestó: "Que a gusto estoy macho. He venido tantas veces ya, estoy tan cómodo en El hormiguero como en casa, que me he venido en pijama".

Entonces Trancas le comentó que "espero que lleves calzoncillos, que hay gente que se lo pone sin ellos". Valls le contestó: "Pues mira, voy bastante colgandero", mientras Motos añadió que "el pijama hay que llevarlo sin calzoncillos".

Pero tras la explicación de su indumentaria, el presentador le trasladó su malestar al invitado: "Has entrado de tan buen rollo, el plató se ha iluminado contigo, pero no hay una forma amable de decírtelo, fuiste a La resistencia y rompiste la taza de invitado Platino...".

Valls se llevó las manos a la cara e intentó defenderse: "Pablo, se me cayó". Motos afirmó: "Que gracioso... Estoy es una ofenda muy grave, has perdido todos los privilegios de El Club Platino".

El presentador de El hormiguero le explicó que empezaba de cero y "esta es tu primera visita", mientras le quitaban el asiento especial para los invitados Platino y le cambiaban la taza por un botijo para que pudiera beber durante el programa: "Esto me duele más a mí que a ti", le dijo Motos.

Tras la pausa de publicidad, y ya despojado de todos los elementos de invitado Platino, Valls comentó el motivo de su visita, el estreno el próximo lunes de la nueva temporada del programa de humor Me resbala, en Antena 3.