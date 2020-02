'Espejo público' entrevista al responsable de una brutal agresión y le llueven las críticas en redes

El programa emitido en Antena 3 y presentado por Susanna Griso, Espejo público, ha decidido entrevistar esta mañana al responsable de una brutal paliza a un chico de 23 años que terminó hospitalizado e inconsciente.

Los hechos ocurrieron en Murcia, cuando Raúl, un joven que se encontraba en una discoteca, vio como un hombre discutía con su novia, hasta tal punto que le estaba aplastando la cabeza contra el coche, según su testimonio. Ante estos hechos, decidió intervenir y tratar de convencer a Manuel, el novio de 29 años.

Tras una fuerte discusión entre Raúl y Manuel, el último le propinó una brutal paliza que le mandó directamente al hospital sin consciencia y provocándole varios traumatismos, fractura de nariz y derrame ocular.

Desde el programa de Atresmedia han decidido dar 'en exclusiva' voz a este presunto delincuente, que ha afirmado estar "muy arrepentido" de lo ocurrido. "Me siento muy mal, no soy una mala persona, no soy ningún maltratador", ha afirmado.

Si pensabas que Espejo Público no podía dar más asco, hoy han decidido entrevistar al matón que estaba pegando a su novia y terminó dándole una paliza a un chico que trató de evitarlo. "No estoy acostumbrado a las peleas", dice. Mirad cómo está él y cómo dejó al otro. pic.twitter.com/Jrg5dVMRiv — PabloMM (@pablom_m) February 27, 2020

Todavía con marcas en los nudillos ha pedido perdón a la víctima y a su familia. Además, a la espera de juicio, tiene una orden de alejamiento sobre la víctima, además de una orden de protección para la novia, menor de edad, de 17 años.

El recibimiento que ha tenido en redes sociales ha sido de una crítica feroz y han denunciado el blanqueamiento del programa al agresor, publicando las imágenes de como quedó la víctima y criticando los motivos por los cuales se le da voz a esta persona.

