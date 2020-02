Pasajeros que regresan de Milán dicen que "la situación es muy diferente a la que describen los medios de comunicación"

A su llegada al aeropuerto de Bilbao, un pasajero italiano ha explicado que la situación es "tranquilísima" y la gente está "muy confiada", aunque ha reconocido que la gente lleva mascarilla "en el centro", pero "en general no".

En parecidos términos se ha expresado otro joven viajero, que ha estado de vacaciones cuatro días, y que no ha apreciado que la situación sea tan grave. "Las noticias, todas con el coronavirus, pero la realidad es otra", ha añadido.

Otro italiano, que ha venido de visita a Pamplona, ha precisado que el clima que se respira en Milán "es muy tranquilo, porque el problema se ha dado los pueblos, que ya aislaron con los militares".

"Lograron aislar el virus solo en esas zonas, en esos pueblos. Fue una medida un poco extrema, que espantó a mucha gente, sembró un alarmismo, pero fue necesario porque aislaron el virus", ha precisado el joven, quien ha recordado que la población llegó a ir "a los supermercados a comprar mil cosas".

Otro de los italianos en el vuelo procedente de Milán, para visitar a su hermana, ha declarado que algunos ciudadanos tienen "un poco de miedo", pero no cree que "sea para tanto".

Según su opinión, los medios de comunicación difunden "preocupación", y él está convencido de que "la situación es muy diferente de lo que describen los medios de comunicación". No obstante, ha reconocido haber visto bastantes personas con mascarilla por la calle.

Por su parte, una joven cántabra con residencia en la ciudad de Cremona, que ha estado haciendo un voluntariado europeo, se ha mostrado convencida de que se ha creado "bastante alarmismo".

"Que no se asuste la gente. Yo pienso que es una gripe pasajera. Obviamente la gente que tiene más patologías anteriores es normal que tome precauciones, pero la gente joven, adulta, sana, nada. Por el momento todo bien. Los medios de comunicación a veces exageran un poco la situación. ¡Tranquilidad, que no pasa nada!. Todo bien", ha afirmado.

BECARIOS DE GOBIERNO VASCO

Finalmente, uno de los jóvenes becados por el Gobierno Vasco, que ha regresado por las recomendaciones del ejecutivo autónomo, ha lamentado su vuelta a casa, a pesar de llevar "una vida normal" en la ciudad italiana.

No obstante, ha reconocido que entre la población "hay de todo". "Hay gente con pánico, metida en casa, las calles están un poco desoladas. Por lo demás, todo bien. Sí que todos los restaurantes están cerrando porque no hay negocio, y también tienen una ley que a partir de las seis todos los que no sean restaurantes tienen que cerrar, pero, por lo demás, está todo tranquilo", ha aclarado.

Por su parte, ha reconocido que ha hecho vida normal, "sobre todo con mis compañeros, hemos salido a la calle" porque, ha repetido, todo está "muy tranquilo".

Según ha explicado, sí ha visto "a muchos asiáticos con mascarilla", circunstancia que ha atribuido a "un tema cultural", y ha añadido que, aunque "algunos que viven con más pánico la situación se ponen las mascarillas, pero tampoco la gente sabe lo de los niveles de las mascarillas, que son tres, que algunos no son efectivos".

Personal de Osakidetza ha repartido a la llegada del vuelo un cartel explicativo sobre el coronavirus y los pasos a dar en caso de sospechar su contagio.