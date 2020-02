Amnistia Internacional demana major atenció a l'assetjament escolar, "un tema greu i a més amagat"

El director de la Secció Espanyola d'Amnistia Internacional (AI), Esteban Beltrán, ha assenyalat aquest dijous que la Comunitat Valenciana és la tercera en nombre de denúncies per assetjament escolar. En concret, s'han comptabilitzat 1.500 telefonades per bulling, de les quals 851 van ser considerades possibles casos, però "només 31 van ser portades a Inspecció educativa".

Beltrán s'ha reunit aquest dijous amb la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, per a analitzar mesures contra l'assetjament escolar que, ha recalcat, és "una qüestió de drets humans, no sols criaturades, sinó "un tema greu i a més amagat".

Per això, AI ha parlat d'aquest tema tant amb el Ministeri d'Educació com amb els diferents governs autonòmics i ha criticat que la resposta estatal a aquest problema "en general està sent molt tímida".

Beltrán ha informat que en un any a Espanya han descendit les denúncies per telèfon d'assetjament escolar de 26.000 a quasi 12.000, la qual cosa ha atribuït al fet que hi ha comunitats autònomes que han obert els seus propis números. En qualsevol cas, ha considerat que el telèfon no és la millor forma per a denunciar aquest assetjament.

Davant aquesta situació, Beltrán ha demanat que, al costat de la conselleria d'Educació, s'establisca un programa integral de treball sobre assetjament perquè és "un abús de drets humans que realment està molt amagat" i "cal enfrontar-se a ell i és el Govern qui té competències".

Per part seua, la consellera Oltra ha apuntat que el Consell haurà d'analitzar "aquesta bretxa" entre les sospites de bulling detectades i els casos sobre els quals efectivament s'han actuat i s'estudiarà com actuar d'una manera més integral.

D'aquesta manera, ha destacat que dins de les polítiques socials del Consell "es buscarà com millorar la implicació de totes les parts en la detecció i actuació de l'assetjament escolar cadascuna des de les seues responsabilitats".

Així, des del seu departament es treballarà des de l'IVAJ i la protecció a la infància i des d'Educació amb les actuacions dins de l'aula. Sobre aquest tema, ha ressaltat que tots els centres tenen un coordinador d'igualtat de tracte i la novetat és que quan hi ha un cas d'assetjament escolar s'ha d'especificar el motiu, si pot deure's a orientació sexual, d'identitat sexual, o per aporofòbia, la qual cosa permetrà tindre més dades i conéixer millor les causes d'aquest fenomen.