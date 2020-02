IU nombrará este sábado a sus cinco representantes en la Comisión Mixta para la resolución del conflicto con la Federal

Por parte asturiana, Zapico ha señalado que la representación se decidirá el próximo sábado en la Coordinadora que se desarrollará en Mieres a partir de las 11.00 horas y ha avanzado que en su idea está contar con representantes de las distintas corrientes teniendo en cuenta los principios de representatividad y proporcionalidad.

"Yo sigo trasladando un mensaje de optimismo. Desde Izquierda Unida de Asturias vamos a determinar el próximo sábado quiénes van a ser nuestros representantes en esa Comisión Mixta que debe arbitrar esta situación que ahora mismo tenemos respecto a IU o con IU Federal", ha señalado a preguntas de los periodistas en rueda de prensa.

El máximo responsable de Izquierda Unida de Asturias ha insistido en que, a su juicio, ambas partes tienen voluntad política "inequívoca" de superar la situación.

"IU Federal no quiere prescindir de IU Asturias, de todo lo que representa IU de Asturias en esta comunidad, de los más de cien concejales que tenemos, de los nueve alcaldes, de nuestro grupo parlamentario, de esa militancia de oro que tenemos, que de forma mayoritaria se aglutina, como sabéis, en torno a nuestra posición; y nosotros, a la vez, no queremos tampoco estar fuera de un proyecto federal en el que con nuestras discrepancias y matices estamos a gusto y más ahora, después de este cambio de estrategia en torno a las políticas de pactos", ha explicado.

Según ha indicado en rueda de prensa, todavía no se han producido reuniones con el "sector crítico", salvo el encuentro del pasado sábado en Madrid. "No hemos tenido contacto con ellos; no obstante estamos dispuestos a que esa delegación asturiana que pueda formar parte de la Comisión Mixta cuente también con representación del sector crítico", ha sentenciado.