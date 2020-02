Coronavirus.- Sostrauen 2000 màsqueres i 250 litres de desinfectant de l'Hospital de la Marina Baixa

Així ho ha assenyalat la gerent del centre, Rosa Louise Cereceda, a Europa Press després que finalitzar el recompte del material desaparegut.

El robatori es va produir entre el dimarts al matí i dimecres al matí i, segons Cereceda, suposa una pèrdua econòmica de més de 2.000 euros.

"La quantia econòmica no és excessivament elevada però sí és greu que es tracte perdudes produïdes en menys de 24 hores. S'està robant un material que per a la persona que se'l porta és inútil, perquè no la protegeix de res, mentre que per a les persones necessitades és molt important quan cal. És una irresponsabilitat molt gran i per açò hem decidit prendre mesures extraordinàries i fer una denúncia", ha denunciat Cereceda.