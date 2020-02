El intergrupo 'Pau i llibertat per al poble sahrauí' pide el cese de la ocupación del Sáhara Occidental

La propuesta se ha presentado coincidiendo con el 44º aniversario de la proclamación de la independencia de la República Árabe saharaui Democrática (RASD), según han explicado los grupos parlamentarios en una nota de prensa conjunta.

"La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha reconocido, en reiteradas ocasiones, el derecho del pueblo saharaui a su autodeterminación como último paso de un proceso de descolonización que hace décadas que persiste", han argumentado.

También han reivindicado "que el Frente Polisario sea reconocido como único y legítimo representante del pueblo saharaui".

"Sin este reconocimiento de la ONU, y también de parte de la comunidad internacional, los saharauis que defienden la autodeterminación de su pueblo son, hoy en día, represaliados y perseguidos por el gobierno marroquí, llegando a ser, incluso, injustamente encarcelados", han denunciado desde el intergrupo.

Por ello, con la propuesta el intergrupo solicitará que el Parlament "reconozca explícitamente esta injusta situación" e inste a la ONU "a dotar la misión para el mantenimiento de la paz de la potestad de vigilar y salvaguardar los derechos humanos de la población saharaui en los territorios ocupados".

También piden a las instituciones del Estado que se incremente el apoyo humanitario, "tanto en los campamentos de Tinduf como en los territorios ocupados".

Asimismo, a través de esta iniciativa, los partidos firmantes quieren hacer llegar su apoyo a las familias de los represaliados y encarcelados por su lucha para que se haga justicia garantizando el respeto a los derechos humanos.

El intergrupo parlamentario 'Pau i llibertat per al poble sahrauí' está formado por PSIB, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El PI, Gent per Formentera y Més per Menorca.