El succionador de clítoris más vendido de Amazon tiene un 24% de descuento

Con el Satisfyer no hacen falta presentaciones. Es el succionador de clítoris más famoso del mercado erótico –lo que no significa que sea el único–. Aunque hace tres años que se concibió, no ha sido hasta hace algunos meses cuando ha conseguido viralizarse… hasta el punto de convertirse en uno de los regalos favoritos de la carta de los Reyes Magos o en San Valentín o, incluso, en el disfraz por excelencia de estos Carnavales. Y es que, bromas aparte, este juguete ha convencido a numerosos usuarios que alaban su efectividad.

Si bien es cierto que, gracias a la euforia colectiva que ha generado su irrupción, (casi) todos conocemos su existencia, aún hay muchos que no se han animado a comprobar sus cualidades. Una larga lista de excusas podría continuar este párrafo que, sin embargo, preferimos dejar de lado para contarte que, ahora, en Amazon, el Satisfyer Pro 2 –el succionador de clítoris más vendido– está rebajado un 24% durante un tiempo que no te podemos asegurar. ¿Nuestra recomendación? ¡Corre, que van que vuelan!

Satisfyer Pro 2 Next Generation. Amazon

Así es el Satisfyer Pro 2

Si la primera generación de este juguete sexual ya fue una auténtica revelación para muchos, esta revisión incluye innovación y última tecnología para lograr un objetivo por todos ya conocido: estimula de una forma indirecta y en diferentes intensidades el clítoris –o los pezones, uso menos extendido–. Así, el Pro 2 genera ondas de vibración y las transmite a través de una ventosa ovalada y de diseño ergonómico, ideal para adaptarse al punto G, para asegurar una "experiencia culminante", tal y como aseguran desde la marca, que ya ha cautivado a numerosos usuarios.

Cabe destacar que, además de ser muy silencioso y muy discreto (tiene un aspecto muy poco explícito), se maneja sin mucho esfuerzo y es resistente al agua, lo que permite disfrutarlo a gusto del consumidor.

Además, destierra aquello de que su uso es exclusivo para mujeres. No solo lo puedes utilizar en pareja, tal y como destacan desde Amazon, también ellos pueden encontrar usos muy interesantes en este juguete que ha revolucionado el mercado erótico y ha ayudado a demostrar que la masturbación femenina tiene que dejar de ser un tabú.

