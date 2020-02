Les Arts de València lleva el nom de Plácido Domingo al seu Centre de Perfeccionament

La Comissió Executiva -òrgan de gestió i administració del Patronat del Palau de les Arts de València- ha decidit canviar la denominació del Centre de Perfeccionament de la institució, que fins ara portava el nom del cantant i director Plácido Domingo.

D'aquesta manera, a partir d'ara, l'espai formatiu d'excel·lència internacional s'anomenarà Centre de Perfeccionament Palau de les Arts, ha anunciat el coliseu en un comunicat.

La resolució s'ha adoptat en la reunió que ha mantingut aquest dijous la comissió en la qual s'han abordat possibles accions arran de la situació de l'artista Plácido Domingo, després de fer públic un comunicat en el qual demana perdó a les dones que el van acusar d'assetjament sexual "pel dolor" causat i accepta "tota la responsabilitat" per les accions denunciades en els últims mesos.

Des de la institució cultural asseveren que aquesta decisió "ha sigut adoptada després de l'anàlisi de les informacions dels últims dies i en coherència amb els valors que sustenten una institució com el Palau de les Arts".

Així mateix, incideixen que Les Arts "no té en aquests moments cap relació contractual amb el tenor Plácido Domingo i ha determinat desistir en possibles relacions contractuals futures". Tampoc es comptarà amb el tenor, afig, en les tasques que s'exercisquen des del Consell de Mecenatge.

Conducta "intolerable"

Remarquen a més que "qualsevol conducta contra la integritat de les dones, siga de caràcter moral, sexual o contra la seua integritat, és intolerable". Finalment, Les Arts mostra la seua "solidaritat amb les dones que hagen sigut víctimes dels fets que s'han publicat".

Plácido Domingo mantenia una relació regular amb el coliseu valencià, on solia actuar cada temporada i a través del centre d'alt rendiment musical que fins a aquest moment portava el seu nom. L'última vegada que l'artista va visitar l'escenari de les Arts va ser el passat mes de desembre, en ocasió de 'Nabucco', en la qual va ser la seua primera representació en un coliseu espanyol després d'esclatar la polèmica i on va ser ovacionat en l'estrena.

Aleshores, Domingo havia negat en entrevistes a diversos mitjans les acusacions d'assetjament i assegurava que havia sigut "galant, però sempre dins dels límits de la cavallerositat". En eixes mateixes declaracions, es referia a la seua relació amb el públic de València: "Ha sigut esplèndid amb mi aquests últims deu anys que vinc venint al Palau", afirmava.

"Tinc un afecte molt especial per aquest teatre, per la seua orquestra i el seu cor que són extraordinaris. He tingut tot tipus de col·laboracions amb ells i m'enorgulleix la trajectòria que he pogut forjar amb el Palau de les Arts. Estic especialment orgullós del Centre de Perfeccionament en el Palau que porta el meu nom", deia fa uns mesos a 'El Confidencial'.

Coincidint amb aquella actuació, ja es van escoltar veus que reclamaven la retirada del nom del tenor per a la institució cultural valenciana. Així, la Coordinadora Feminista de València es va concentrar davant Les Arts per a expressar aquesta reivindicació i va proposar que es rebatejara el centre de perfeccionament amb el nom d'una dona. Aquesta idea era compartida per la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, qui hui mateix suggeria que se li posara el nom d'una dona "exemplar".

La declaració pública de Plácido Domingo difosa dimecres passat -el mateix dia en el qual es coneixia una investigació del sindicat nord-americà que representa als artistes d'òpera que conclou que el tenor va assetjar sexualment dones i va abusar del seu poder- acceptant "tota la responsabilitat" per les accions denunciades, ha suposat la fi d'una relació que s'ha prolongat durant els últims anys.