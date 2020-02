El decreto de guías turísticos de C-LM se aprobará en marzo y los exámenes se convocarán en el mes de septiembre

Así lo ha indicado en declaraciones a Europa Press la directora general de Turismo, Comercio y Artesanía, Ana Isabel Fenández Samper, quien ha explicado que el decreto se encuentra desde hace dos semanas en el Consejo Consultivo, que tiene un plazo de un mes para emitir su dictamen al respecto, tras lo cual irá al Consejo de Gobierno.

"En el mes de marzo se aprobará y hay un compromiso de este gobierno de sacar pruebas -de habilitación- con carácter regular para no generar tapones y que todo el mundo que quiera acceder a la habilitación de Castilla-La Mancha pueda hacerlo con una periodicidad normal", ha señalado, para agregar que los exámenes serán cada dos años y que el primero se convocará seis meses después de aprobar el decreto.

La directora general ha señalado que este decreto, que ha llegado al Consejo Consultivo en su sexta versión, cambia respecto a los anteriores en que se recoge la forma de acceso mediante examen y no por homologación de determinados estudios, tal como se establecía en un principio.

Una forma de acceder a la habilitación, según ha explicado, que fue una reivindicación hecha por la Asociación de Guías Oficiales de Turismo de Castilla-La Mancha (APIT) y la Asociación de Guías Toledanos (Alficen) -integradas en Fedeto- ya que en un principio la Administración optó por una forma "más directa y rápida".

PARALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

En este sentido, ha señalado que cuando el anterior decreto estaba listo desde las asociaciones integradas en Fedeto se solicitó a la Junta una reunión que propició la paralización del procedimiento reglamentario, con el fin de alcanzar un grado de consenso y aproximar posiciones. "Por ello optamos por cambiar y que la forma de acceso única fuera el examen y así está en el decreto que está en tramitación", ha sostenido.

No obstante, ha señalado que desde la patronal toledana solicitaron también que no pudieran ejercer los guías que no tuvieran la habilitación de Castilla-La Mancha, ante lo que ha señalado que la Junta no pudo asentir "por imperativo legal", ya que la normativa estatal y la europea obligan a reconocer las habilitaciones de otras comunidades autónomas. "No podemos saltarnos la ley", ha añadido.

Samper ha defendido que el hecho de que haya guías con habilitaciones de otras comunidades ejerciendo ha servido para los profesionales del sector puedan seguir trabajando porque, de lo contrario, al no convocarse exámenes desde hace años, solo un grupo muy reducido de guías hubieran podido ejercer la profesión.

Es por ello por lo que ha querido dejar claro que en la región ejercen como guías 720 profesionales -tanto con habilitación de otras regiones como de Castilla-La Mancha- y ha destacado que han hecho un esfuerzo importantísimo y tienen una buena formación básica ya que la Junta entiende que han obtenido una capacitación y aptitudes suficientes para desarrollar su labor, tales como grados de turismo, historia del arte, humanidades o exámenes en otras regiones.

APTITUDES SOBRADAS

Continuando con el contenido del decreto, como la Junta ha querido escuchar también al resto de asociaciones, ha dicho que otros profesionales, con habilitaciones de otras regiones, preguntaron al Gobierno por qué tenían que hacer el examen para obtener la habilitación de Castilla-La Mancha si ya tienen capacidades aptitudes sobradas para ser guía en la región.

Por ello ha indicado que "era de justicia" reconocer en el decreto la experiencia de aquellos profesionales que ya han acreditado su capacidad para trabajar en el sector y no tengan el carné de Castilla-La Mancha, por lo que aquellos que demuestren que han tenido una experiencia profesional de dos años podrán seguir ejerciendo y obtener la titulación regional.

Un punto que ha suscitado la polémica con APIT y Alficen, que han dicho que la habilitación "no se regala", ante lo que Samper ha respondido que "no se regala nada" y que lo que hace la Administración es acreditar la experiencia que profesionales autónomos y empresas han demostrado todos estos años.

"Toda esa gente tiene capacitación y está formada, creo que no estamos regalando nada solo estamos haciendo justicia ante una anomalía que se ha producido durante 12 años", ha dicho, para agregar que si en el mercado solo se hubieran quedado guías con la habilitación de Castilla-La Manca no hubieran sido capaces de atender la demanda que ha habido estos años.

NO SE LIBERALIZA EL SECTOR

También ha criticado la directora general que hablen de liberalizar el sector cuando la Junta, ha dicho, no lo hace porque solo va a reconocer a guías oficiales que serán los únicos que puedan ejercer en Castilla-La Mancha, no como en Madrid o el País Vasco donde cualquiera puede ejercer la profesión.

Con todo, ha defendido que se han mantenido muchas reuniones con el sector y que este decreto ha sido consensuado. "Hay que tener en cuenta que en Castilla-La Mancha hay 720 guías registrados y hay diferentes asociaciones que aglutinan a unos y otros que no están en ninguna. En Fedeto están 72 y no podemos atender el 100 por cien de sus peticiones cuando representan al 10 por ciento", ha abundado, insistiendo en que el decreto recoge el examen porque así lo han pedido ellos.

"No entiendo la posición de Fedeto y qué razón tan poderosa hay para que cerremos el acceso y no pueda trabajar más gente", ha manifestado, para afirmar que se basan en argumentos de calidad cuando ese argumento está recogido en el decreto y la calidad "es suficiente y adecuada". "La competencia siempre es buena porque ayuda a ser mejor y formarte y genera trabajo y oportunidades de empleo".

Finalmente, respecto al recurso que ha anunciado la patronal toledana, la directora general de Turismo ha indicado que tendrán que irse a los tribunales a recurrirlo porque los informes jurídicos de la Junta y del Consejo Consultivo dicen que el texto es "jurídicamente impecable".