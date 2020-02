Bromera publica l'obra pòstuma d'Isabel-Clara Simó, plena d'"amor" i "ironia brutal" davant el final de la seua vida

L'editorial valenciana ha presentat aquest dijous les seues últimes publicacions, encapçalades per aquestes dos obres, però entre les quals també es troben novetats de temàtica infantil i traduccions d'autors internacionals de prestigi. En la roda de premsa han participat tant el director literari de Bromera, Gonçal López-Pampló, com l'autor de 'No sabràs el teu nom', Vicent Usó.

L'estrela de les publicacions d'aquesta primavera per part de Bromera és 'El teu gust', l'última novel·la en la qual va treballar la recentment difunta Isabel-Clara Simó. López-Pampló ha explicat que aquesta edició pòstuma ha representat "un repte humà i professional" per a l'editorial, ja que en el moment de la mort de l'autora alcoiana, el llibre estava "molt avançat", però va requerir del treball del director literari.

"El llibre estava molt avançat, vam estar parlant de la novel·la fins al 25 de desembre (l'autora va morir el 13 de gener). Isabel ja sabia que afrontava el final de la seua vida", ha apuntat López-Pampló, que ha indicat que l'obra es presentarà el 9 de març a València i el 10 a Barcelona.

Clara-Simó va traçar en 'El teu gust' una història "sobretot d'amor", al mateix temps que "irònica, brutal, inconnexa, com la vida de qualsevol persona". Es percep en aquestes línies la "ironia brutal de qui ja sap que té un peu fora d'eixa vida desordenada i inconnexa", ha manifestat el responsable literari.

"La novel·la és un relat sobre l'amor, el sexe, l'art, la cultura i, en definitiva, sobre les passions que mouen les persones", ha afirmat López-Pampló, que ha assegurat que aquesta obra conté l'"estil inconfusible" de Clara-Simó. "L'autora alcoiana obri completament les portes del seu món literari", ha posat en valor.

'NO SABRÀS EL TEU NOM'

En la roda de premsa, l'autor Vicent Usó també ha presentat 'No sabràs el teu nom', última obra guardonada amb el Premi de Novel·la Ciutat d'Alzira, i en la qual l'escriptor "indaga sobre la identitat individual i col·lectiva, alhora que recorre el camí que va del testimoniatge a la ficció per a abordar literàriament un dels temes més dolorosos de la nostra memòria recent: el robatori organitzat de criatures nounades".

"El tema té una profunditat molt gran, en els personatges i en la societat que permet una cosa així", ha explicat Usó, que s'ha centrat en la "incertesa" que van viure aquestes mares de xiquets robats i en la qüestió de la "identitat".

"Per a mi, 'No sabràs el teu nom' és la novel·la que més m'ha costat madurar. Quan la realitat que vols ficcionar és tan dura i potent, el procés de creació es complica", ha explicat Usó, que també ha utilitzat aquesta obra per a homenatjar la figura del periodista d'investigació, "ara que el treball de periodista està en qüestió". En aquest sentit, ha recordat que van ser aquests professionals els que "van traure a la llum" la història dels xiquets robats a Espanya.

"COMPROMÍS AMB LES TRADUCCIONS"

El director literari de Bromera ha posat en valor que l'editorial valenciana "manté el seu compromís amb les traduccions d'autors internacionals de prestigi" i, de fet, ha presentat també l'últim títol traduït, 'Sota les flames', d'Hervé Le Corre, un escriptor que "es postula com un nou mestre de la novel·la negra, a l'estil de Pierre Lemaitre. Es tracta d'un relat "fosc i angoixant" que retrata els últims dies de la Comuna de París.

D'altra banda, López-Pampló ha traçat algunes de les línies mestres del segon semestre del 2020, entre les que destaca la publicació de 'Benilluna', la novel·la pòstuma de Carme Miquel. Quant a la literatura infantil i juvenil, l'aposta més destacada de l'editorial per a aquesta primavera és 'Iaios, piranyes i altres històries', el nou títol de Rocio Bonilla. L'obra realitza un homenatge als iaios i iaies a través de la història de Nico i el seu iaio Batiste.

Els àlbums il·lustrats de Bonilla s'han traduït a més de vint idiomes i han conquistat més de 500.000 lectors a tot el món. "Açò demostra l'espenta de Bromera en l'àmbit internacional", ha destacat López-Pampló, que ha afirmat que es tracta d'un impuls que es mantindrà a pesar del canvi de data de la Fira de Bolonya, la més important del sector, com a conseqüència de la crisi del coronavirus".

En concret, sobre el sector editorial, el director literari de Bromera creu que aquesta decisió, sumada a altres circumstàncies com "la política de (Donald) Trump o les guerres comercials", "frenarà el dinamisme de les editorials". Per contra, ha negat que existisca "un problema de qualitat en la literatura en valencià" i, en tot cas, ha subratllat que "la salut de Bromera és bona".

D'altra banda, López-Pampló ha anunciat que, durant el curs 2020-2021, se celebrarà el 30 aniversari de la col·lecció 'El Micalet Galàctic', "clau en la formació literària de milers de joves".