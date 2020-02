La Estrategia Valenciana contra la Violencia Sexual fijará un protocolo único y formación específica a profesionales

Oltra ha realizado estas declaraciones tras reunirse con el director de la Sección Española de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, y al respecto ha señalado que precisamente el próximo día 9 hay una reunión de la comisión interdepartamental del Consell convocada para avanzar en esta estrategia y se pondrá encima de la mesa las propuestas que esta organización le ha planteado.

Al respecto, ha recordado que desde el 1 de enero ha entrado en vigor la adaptación de la ley autonómica contra la Violencia sobre la Mujer al Convenio de Estambul. De este modo, se incluye la consideración de violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones, más allá de las ejercida por sus parejas o exparejas como matrimonios forzosos, trata con fines de explotación sexual, mutilación genital o agresión sexual, como "una violación de los derechos humanos".

Ahora, el objetivo de este semestre es elaborar la Estrategia Valenciana contra la Violencia Sexual, dentro del Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista, que fije un protocolo único para todas las áreas que deben trabajar con las víctimas de la violencia sexual, ya sea Sanidad, Educación, Justicia o Igualdad y Políticas Inclusivas.

Oltra ha destacado que este protocolo único "facilitará a los profesionales el trabajo, al no tener un protocolo por área, y sabrá cómo actuar". Asimismo, se extenderá la obligatoriedad de la formación específica sobre violencia sexual a los funcionarios públicos más allá de la violencia de género por parte de las parejas o exparejas.

Del mismo modo, se ha comprometido a desglosar en el Presupuesto autonómico de 2021 el dinero que se destina a combatir la violencia sexual y que ahora está incluida en el programa general de violencia contra las mujeres.

AUMENTO DE DENUNCIAS

Por su parte, Esteban Beltrán ha señalado que los delitos contra la libertad e indemnidad sexual han aumentado de media entre un 13 y un 16% en la Comunitat Valenciana en 2019 respecto al año anterior.

No obstante, ha aclarado que este incremento de las denuncias "no es necesariamente negativo" ya que un bajo índice refleja que las mujeres víctimas de violencia sexual "no sienten que el Estado les va a proteger". De hecho, se debe tener en cuenta que las tasas de España son "muy inferiores a las europeas". En concreto, España ocupa el número 22 de Europa en presentación de denuncias por violencia sexual.

Beltrán ha destacado que aunque el Consell "he hecho esfuerzos" y "ha tomado medidas" es "esencial que tengan un programa propio de visibilización de las víctimas de violencia sexual".

Además, ha recalcado que "no hay derechos humanos sin recursos". Por ello, ha reclamado que lo primero es que los Presupuestos incluyan una partida específica para estas víctimas, dotar asimismo de dotación económica y recursos a la Estrategia valenciana contra la violencia sexual y que los Centros 24 que se están poniendo en marcha y que son "muy positivo" tengan el suficiente personal especializado.

Por todo ello, ha apuntado que el protocolo de trabajo del Consell "tiene aspectos muy positivos pero necesita aspectos de mejora". Para subsanarlos, Amnistía Internacional se ha comprometido a remitir sus propuestas.