¿Sabes cuántos idiomas habla el traductor de Google?

Google Translate ha añadido soporte para cinco nuevos idiomas, con los cuales suma un total de 108 idiomas en su sistema. La medida marca la primera incorporación de nuevos idiomas al producto de traducción impulsado por inteligencia artificial de Google en cuatro años, afirma la compañía.

Los nuevos idiomas agregados son: el kinyarwanda, el odia, el tártaro, el turcomano y el uyghur, y Google afirma que la población que habla los cinco combinados es aproximadamente 75 millones de personas en todo el mundo.

El kinyarwanda, kinyaruanda, ruanda o kiñaruanda es la principal lengua hablada en Ruanda, pero también se habla en las zonas cercanas de la República Democrática del Congo, Burundi, Uganda y Tanzania.

El oriya u odia es la lengua oficial del estado Indio de Orissa y la hablan más de 31 millones de personas. La escritura oriya es más un alfabeto silábico que un alfabeto corriente.

El tártaro, idioma tártaro o lengua tártara es una lengua túrquica, la lengua de los tártaros. La hablan personas en la república rusa de Tartaristán, en Baskiria, en Crimea y otras comunidades de Rusia.

El turcomano o turkmeno es el idioma nacional de Turkmenistán. El turcomano es hablado por tres millones y medio de personas aproximadamente en el país, y por unos tres millones más en otros países, principalmente Irán, Afganistán o Turquía.

El uigur, uighur o más exactamente uyghur es una lengua del grupo túrquico de las lenguas altaicas y tiene más de doce millones de hablantes en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, donde está reconocida como lengua cooficial con el chino.

Google afirma que si estos idiomas no han estado antes es tanto por falta de texto online en el idioma y falta de personal que lo hablase: “Tradicionalmente, los idiomas sin mucho contenido web han sido difíciles de traducir, pero a través de los avances en nuestra tecnología de aprendizaje automático, junto con la participación activa de la comunidad Google Translate, hemos agregado el soporte para estos cinco idiomas”.

Translate admite la traducción de texto y la traducción de sitios web para cada uno de estos idiomas. Además, admite entrada de teclado virtual para el kinyarwanda, el tártaro y el uyghur.

En el comunicado, Google muestra el lema de Translate en los cinco idiomas: “Enable everyone, everywhere to understand the world and express themselves across languages”.