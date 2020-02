La glorieta dedicada al jeque Al-Thani se rebautizará como 'Afición Malaguista' a finales de marzo

Así, la concejala de Cultura y Deporte y portavoz del grupo municipal de Cs, Noelia Losada, ha anunciado que la Comisión de Calles se ha convocada para el 24 de marzo, por lo que espera que "a partir de ese día la rotonda se llame como se tiene que llamar". "El Málaga es mucho más que un club en nuestra ciudad", ha apostillado.

Por su parte, han sido rechazados los otros dos puntos de la moción urgente presentada por Adelante Málaga, en alusión a declarar nula la licencia de construcción de la primera fase de la Ciudad deportiva del Málaga CF en la zona de Arraijanal, y sobre revocación y extinción de la concesión demanial vigente en favor de la Fundación Deportiva del Málaga CF de los terrenos e integrarlos en el parque metropolitano.

El portavoz municipal de Adelante Málaga, Eduardo Zorrilla, ha aludido a la actual situación del club deportivo, tras acordarse la administración judicial, y ha vuelto a criticar que el alcalde, Francisco de la Torre, "forma parte del problema, le puso la alfombra roja al queje".

"El jeque podrá ser propietario de la mayoría de las acciones de la Sociedad Anónima Deportiva pero el Málaga CF es patrimonio sentimental e histórico de la afición malaguista", ha apostillado, aludiendo a los "incumplimientos" del convenio de cesión, por lo que se podría declarar la nulidad de la licencia.

Al respecto, el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, ha dicho que, en una primera lectura, parece una moción "extemporánea", añadiendo que el administrador judicial "es un cambio de rumbo". "Al-Thani no está, hay un administrador nombrado, que ha empezado a poner un poco de orden", ha dicho.

Por ello, ha agregado que desde el equipo de gobierno "vamos a hacer todo lo posible para que el Málaga CF esté donde tiene que estar". "Están trabajando en un plan de viabilidad y es oportuno que le dejemos tomar conciencia de lo que hay en el club y luego nos reunamos para buscar las mejores soluciones para ayudar", ha dicho, algo que ha sido respondido por el portavoz de Adelante Málaga, asegurando que "si quieren al club no habrían permitido que unos parásitos como los Al-Thani se le pusieran la alfombra roja".

El concejal socialistas Salvador Trujillo ha recordado que el PSOE también ha llevado al pleno mociones en este sentido, haciendo un histórico de lo ocurrido con el proyecto y con la situación del club.

Por su parte, Losada ha reiterado que han sido varias mociones las que pedían retirar la licencia pero ha insistido en que "en esto tengo que confiar lo que dicen técnicos", aludiendo a que "no se dan los supuestos legales para que esto ocurra". "No puedo moverme en otro contexto que no sea el legal", ha apuntado.

Ha agregado que es "muy importante que las instituciones estén cerrando filas entorno al Málaga CF", añadiendo que "dentro de lo malo, que Al-Thani haya sido apartado es lo mejor que le podía pasar al club. Ojalá se resuelva esta crisis".

También el Pleno del Ayuntamiento ha aprobado el acuerdo de fusión del Teatro Cervantes de la capital y el Festival de Cine de Málaga e iniciativas Audiovisuales. De igual modo, ha salido adelante dar trasladado a la Comisión del Pleno de Derechos Sociales Accesibilidad, Vivienda, Participación Ciudadana, Transparencia, Buen Gobierno, Cultura, Deporte, Turismo, Educación, Juventud y Fomento del Empleo.

La moción ha sido presentada por la concejala delegada del Área de cultura y Deporte, Noelia Losada, que ha justificado la propuesta de fusión. Cabe recordar que ya anunció que podría estar culminado antes de julio de este año.

De igual modo, ha salido adelante por unanimidad la moción urgente del grupo municipal del PP instando al Gobierno a que proceda a la mayor brevedad a aprobar la orden conjunta de los ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y de Hacienda, prevista en la disposición adicional séptima de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, ultimando la tramitación iniciada en noviembre de 2015, para que los vecinos de las casas de El Palo y Pedregalejo puedan regularizar sus viviendas.

ACCESOS

El Pleno también ha debatido sobre "problemas" de acceso a la zona comercial de Plaza Mayor y Bahía Málaga tras la reciente inauguración del outlet. Así, ha sido rechazado el lamentar "la falta de previsión" del equipo de gobierno ante los atascos y colapsos el pasado fin de semana; realizar un carril reservado exclusivamente para el transporte público y el crear un plan de autoprotección en este entorno y la medición de gases contaminantes en la zona ante situaciones de máximo repunte del tráfico.

Por su parte, sí han sido aprobados tres puntos, con enmiendas de PP, como que se aborde esta problemática, establecer medidas, y continuar negociando con los promotores del centro comercial la creación y financiación de nuevos viales que doten de fluidez al tráfico.

El portavoz del PSOE ha incidido en la "falta de previsión" del equipo de gobierno, lamentando que no haya "un plan de movilidad correcto y adecuado". "No hay que ser ningún premio Nobel que para saber que si amplías el Plaza Mayor con tiendas y reduces viales, eso se convierte en una ratonera", ha dicho.

"El Ayuntamiento no tiene planificación", ha advertido, algo que ha sido rechazado por el edil 'popular' de Movilidad, José del Río, que ha recordado que "a quién le debemos el Nobel con los accesos al PTA, que han sido incapaces de buscar una solución en muchos años y ha tenido que llegar el PP a la Junta, que ha aceptado propuestas del Ayuntamiento".

Asimismo, Del Río ha reconocido que hubo colas como ha ocurrido en todas las inauguraciones. Además, ha incidido en que "hay planificación desde hace muchos meses".

Por su parte, el portavoz municipal de Adelante Málaga ha incidido en que las medidas se tenían que haber tomado "antes y no a posteriori de la apertura", de la que ha dicho fue "sin previsión", culpando al equipo de gobierno.

"De la Torre presume de 'smarty city', de movilidad sostenible, y practica todo lo contrario, un modelo de ciudad que fomenta las grandes superficies en detrimento del pequeño comercio", ha concluido. Por su parte, la portavoz municipal de Cs ha valorado el "nuevo polo de riqueza", aludiendo de igual modo a las medidas para paliar el problema del tráfico.

OTRAS MOCIONES

Por otro lado, se han debatido dos mociones en relación con el 8 de marzo. En concreto, la propuesta por el PP ha sido aprobada por unanimidad, mientras que la defendida por Adelante Málaga no ha salido adelante al contar con 14 votos a favor y 16 en contra.

Asimismo, ha contado con el apoyo de todos los grupos la moción del PP sobre la necesidad de que Renfe dote de desfibriladores a los trenes e AVE Madrid-Málaga; la iniciativa de Adelante Málaga, que ha sido enmendada, sobre la Patrica; y la de Cs, también con enmiendas, para que el Gobierno devuelva la recaudación en concepto de IVA correspondiente a diciembre de 2017 y la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiara de las Comunidades.

Por ultimo, el Pleno ha aprobado una moción en relación con el "rechazo masivo" de las solicitudes de asilo de la población venezolana por parte del Gobierno; y otra del PSOE, que ha sido enmendada, sobre vivienda en régimen de alquiler. También han sido aprobadas mociones institucionales relativas a la celebración este año de los Premios Ciudad de Málaga; la conmemoración de los 1.000 años del nacimiento de Ibn Gabirol en 2021; y la creación de la Fiscalía de Sala de Discapacidad y Mayores.