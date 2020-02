El Parlament rechaza la proposición no de ley relativa a ayudas a zonas turísticas para paliar los efectos de 'Gloria'

20M EP

El Parlament, en la Comisión de Turismo y Trabajo, ha rechazado este jueves la proposición no de ley relativa a ayudas a zonas turísticas para paliar los efectos de 'Gloria', con los votos en contra de PSIB, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos -que han presentado enmiendas que no han sido aceptadas- y Grupo Mixto-MÉS per Menorca.